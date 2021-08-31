Улыбнитесь: 10 добрых фото, которые поднимут настроение в последний день лета
31 августа 2021 , 07:49Читати новину українською
Источник:Reddit
Хотя лето уже заканчивается, но это не повод унывать! Вот несколько положительных фотографий со всего мира, которые помогут вам начать последний день лета в прекрасном настроении!
Порция хороших фотографий с самого утра – это всегда прекрасная идея. Пусть сегодня у вас будет такое же замечательное настроение, как и у людей, которые сделали эти волшебные фотографии!
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