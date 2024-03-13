Стоят тысячи фунтов: женщина неожиданно узнала, что носит настоящие драгоценности

В Англии женщина внезапно узнала, что ее старые украшения стоят тысячи фунтов. Она принесла ювелирные изделия на телевизионное шоу.

Как женщине повезло иметь уникальные украшения и в какую стоимость их оценили эксперты, рассказываем далее.

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Как женщина узнала, что имеет дома настоящие драгоценности

Участница британского антикварного роуд-шоу неожиданно узнала, что украшения, которые она унаследовала от покойной свекрови, оказались ценными и оцениваются в тысячи фунтов стерлингов.

Как выяснилось, браслет гостьи телевизионной студии был изготовлен из чистого золота еще в 1974 году неизвестным мастером с клеймом CJ. На ювелирном изделии прекрасно сверкают бриллианты и сапфиры. Кроме этого, женщина продемонстрировала и кольцо, что шло в комплекте.

Как выглядят драгоценные украшения: смотрите видео

Эксперт Джоанна Харди была поражена ценными экспонатами. По ее словам, кольцо может стоить на аукционе около 2 тысяч фунтов стерлингов (98 тысяч гривен), а за сам браслет коллекционеры отдадут около 8 тысяч (392 тысяч гривен).

Я оцениваю много украшений, но очень мало вещей, которые действительно заставляют мое сердце улыбаться. Это один из таких случаев,

– отметила Джоанна.

Гостья антикварного шоу была настолько поражена этими цифрами, что ей отняло речь. По словам женщины, ее свекровь Одри была женой мэра города Файлд в Ланкашире и с самого детства обожала украшения.

Теперь женщина планирует носить драгоценности с большой гордостью так часто, как только сможет.