Мало печатала: в Австралии женщину уволили с работы после проверки ее компьютера

Австралийка Сюзи Чейхо, уволенная за "серьезную неуспеваемость" во время работы на дому, боится, что теперь она останется безработной на долгое время.

Почему история женщины стала вирусной и по какой причине ее уволили из компании, в которой она работала 18 лет, рассказываем далее.

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Почему женщину уволили с работы

Согласно статистике, 47% людей, которые работают дома, делают это продуктивнее. Однако Сюзи Чейхо, которая работала в Insurance Australia Group, стала исключением. Девушку уволили после того, как начальство использовало технологию подсчета нажатий клавиш на ее ноутбуке, чтобы оценить, как много она печатала во время своих смен дома.

Когда обеспокоенное руководство вскоре подтвердило, что она "недостаточно много печатает" в рабочее время, ее попросили покинуть компанию после 18 лет работы.

Сейчас женщина живет на пособие, которое выплачивается австралийцам без работы и другие выплаты. Она едва покрывает свои счета.

Меня смущает, что эта история стала вирусной – никто не собирается брать меня на работу. За 18 лет там я получила только одно предупреждение,

– рассказала австралийка.

Теперь женщина снимает контент в тикток: смотрите видео

В июле Комиссия по справедливым трудовым отношениям отклонила ее иск о несправедливом увольнении, что вызвало ожесточенные споры о правах работников и о том, следует ли разрешать использование программного обеспечения для отслеживания.

В ноябре 2022 года она получила официальное предупреждение по поводу своей производительности и была включена в план улучшения работы. После того как она пропустила множество сроков и встреч, отсутствовала и не выходила на связь, был проведен детальный анализ ее кибер-активности, во время которого оценивали, сколько раз она нажимала кнопки на клавиатуре в течение 49 рабочих дней, с октября по декабрь. Результаты показали, что она не появлялась на работу и не выполняла ее в соответствии с требованиями.

После увольнения женщина использовала "популярность", чтобы расширить свое присутствие в социальных сетях, став инфлюенсеркой. Сейчас у нее более 19 тысяч подписчиков в тикток. Заработка на этой платформе хватает на оплату счетов.