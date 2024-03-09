Уникальная находка: фермер во время ремонта открыл комнату, которая "застыла" в средних веках

В Австрии 30-летний фермер сделал по-настоящему сенсационное открытие во время проведения ремонтных работ в своем доме.

Что мужчине удалось отыскать, делая ремонт дома, и в чем заключается уникальность его находки, рассказываем далее.

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Как мужчина сделал сенсационное открытие

30-летний фермер Флориан Шмид из австрийского городка Доберсберг сделал по-настоящему сенсационное открытие во время проведения ремонтных работ в своем доме.

Мужчина долбил бетонный пол, когда вдруг появилась глубокая щель. Он решил разобраться, что же на самом деле находится под перекрытием, и привлек к этому спелеологов и представителей федерального ведомства по охране памятников Австрии.

Усилия специалистов не были напрасными – под зданием оказалась разветвленная сеть средневековых подземных переходов длиной 16 метров.

Подобных подземных комплексов зафиксировано менее 50 по всей территории Нижней Австрии / Фото Thomas Scheucher

Я долбил бетон, когда вдруг оказался одной ногой в дырке. Как выяснилось потом, это была не просто яма: на глубине 1,70 метра открылся таинственный проход,

– рассказывает Флориан Шмид.

По словам руководителя исследовательской группы Йозефа Вайхенбергера, сводчатые тоннели оборудованы 15 нишами для светильников и предназначались для укрытия местных жителей во время нападений разбойников в Средневековье. Доступ к подземелью был тщательно замаскирован, поэтому никто и не подозревал о его существовании на протяжении целых веков.

Чтобы в полной мере оценить масштабы сенсационного памятника истории и архитектуры, нужно было попасть внутрь, сначала откачав воду, которой были заполнены ходы.

Вайхенбергер уверяет, что подобных подземных комплексов зафиксировано менее 50 по всей территории Нижней Австрии.

Вероятно, в ближайшем будущем будет создан безопасный вход для посетителей, ведь Флориан Шмид заинтересован в сохранении и популяризации уникального памятника истории родного края. По его словам, эта находка – достойна внимания не только австрийцев, но и туристов со всего мира.