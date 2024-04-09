Станет семейной реликвией: девушка сделала кулон из своего ногтя

У Пейдж Ландау из Канады неоднократно возникали проблемы с вросшим ногтем. Медики смогли его удалить, но девушка решила сохранить ноготь как кулон.

Почему у девушки возникла такая неординарная идея и что она планирует делать со своим необычным украшением, рассказываем далее.

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Как девушка превратила ноготь в кулон

18-летняя Пейдж Ландау из Канады удалила ноготь на ноге в феврале этого года, но вместо того, чтобы сжечь его как медицинские отходы, она решила превратить его в ожерелье.

Чтобы "увековечить" свой ноготь, она обратилась к 33-летней Аманде Бут, которой не в диковинку делать необычные украшения из органической материи.

Аманда была удивлена странной просьбой, но не растерялась и взялась за создание единственного в своем роде кулона с ногтем на первом плане. Результат своей работы она показала в тикток.

Как выглядит оригинальное украшение: смотрите видео

Я хотела сделать с ногтем что-то особенное, ведь мы вместе уже 18 лет, и было бы неправильно просто выбросить его. Я решила сделать ожерелье, потому что это будет хорошей семейной реликвией, которую я смогу передать своим детям и внукам, когда умру,

– поделилась Пейдж.

Девушка обращалась к нескольким художникам по смоле, но так и не получила никакого ответа, пока друг не посоветовал ей Аманду. Готовое изделие Пейдж очень нравится. Она говорит, что кулон даже лучше, чем она могла себе представить.

Оно действительно похоже на ожерелье, которое можно найти в магазине, только с ногтем,

– говорит Пейдж.

В то же время Аманда Бут не чурается странных запросов на украшения и говорит, что работает по принципу "без осуждения".

Это первый ноготь, с которым я работала, но теперь я уверена, что не последний. С самого начала меня вдохновляли просьбы клиентов, и я никогда ни в чем не отказывала. Так я начал включать в интерьер сентиментальные и личные материалы, и с этого момента все пошло как по маслу. Если клиент хочет что-то сделать, я обычно нахожу способ воплотить это в жизнь,

– отметила она.

Хотя многие пользователи не оценили храбрость девушки и работу Аманды, не обошлось и без шуток.

"Вы намного лучше меня. Я ненавижу ноги и все, что с них падает. Я просто бы смогла", "Ты только что сделала убийственный сувенир", "Надеюсь, ваш клиент – суперуникальный, а не серийный убийца", "Вот так мастерство – сделать ноготь на ноге таким красивым", "Это так красиво, я бы никогда не узнала, что это ноготь на ноге", – писали зрители в тикток.