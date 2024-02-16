Почти как поэзия: мужчина нашел в ящике для инструментов любовное письмо 70-летней давности

Житель Мичигана, что в США, нашел в ящике для инструментов любовное письмо 70-летней давности.

Сейчас мужчина пытается разгадать тайну интимного послания. Что известно о найденном письме, рассказываем далее.

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Как мужчина нашел любовное письмо 70-летней давности

Рик Трояновски купил ящик для инструментов на фермерском аукционе 2017 года, но только через несколько лет он нашел старое письмо, спрятанного внутри.

Послание было написано 70 лет назад армейским капралом Ирвином Флемингом. Его он отправил женщине по имени Мэри Ли Криббс из Сан-Франциско в Гранд-Рапидс.

В письме Флеминг извинялся у любимой за разногласия, которые между ними возникли, а также говорил свою бессмертную любовь.

Мэри, ты мне так нужна... И я знаю, что всегда буду любить тебя,

– писал мужчина.

Капрал также рассказал, как медленно протекало его время в армии, не получая вестей от Мэри, добавив, что когда он вернется домой через семь месяцев, это будет самый счастливый день в его жизни. Он завершил письмо, прося Мэри о том, о чем он просил раньше – выйти за него замуж.

Это почти как настоящая история любви. В наше время люди просто не пишут такие вещи. Это почти как поэзия,

– сказал Трояновски.

Сейчас мужчина пытается найти родственников пары, которые выжили, чтобы передать им письмо.