Не просто помада: визажистка создает настоящие картины на своих губах – фото

Канадская визажистка не просто подчеркивает губы, а делает из них настоящие произведения искусства. Есть и пить с таким макияжем будет трудно, а вот любоваться им можно бесконечно. Убедитесь сами.

Модель, фотограф и визажистка из Канады Андреа Рид всегда любила рисовать, поэтому решила из бумаги перейти и на более оригинальное полотно – собственные губы. Она стала известна благодаря оригинальному макияжу, изображая на губах забавных животных, прекрасные пейзажи, космические рисунки или причудливые узоры.

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Андреа никогда не берется за работу без подготовки. Импровизация – это хорошо, но девушка всегда находит время для начального эскиза на бумаге. Чтобы выложить только одно фото такого макияжа, визажистка тратит до 6 часом. И собственно макияж – не самая долгая часть работы:

Макияж занимает около часа, фотографирование может занять от 15 минут до часа. А потом – ретушь фотографии и постпродакшн, на которые я иногда трачу от 1 до 4 часов, в зависимости от состояния моей кожи на тот момент,

– объясняет девушка

Невероятный пейзаж

Будто настоящий мёд стекает

Немного космической тематики

Поклонники Андреа часто указывают на то, что площадь губ очень маленькая, поэтому ее работа кажется очень хлопотливой. Девушка вполне с ними согласна, но это не главная проблема в такой работе:

Губы – это очень маленькое и не идеально ровное полотно. Трудности возникают и потому, что во время макияжа мне нужно не сжимать губы, не улыбаться не говорить и вообще никак ими не двигать,

– признается визажистка

Девушка очень любит животных

Милый котенок

Не каждый нарисует такое и на бумаге

Пчела будто живая!

Ум и красота в одном

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Яркая абстракция

Макияж, вдохновленный работами Густава Климта

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Спокойный пейзаж, который завораживает

Очень изящная работа

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Интересная идея

Все фото: инстаграм Андреи Рид