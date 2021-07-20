Влюбить в себя любого одним взглядом: тиктокерша поделилась простым трюком

Привлечь внимание человека, который тебе нравится, бывает очень непросто. Однако тиктокерша убеждена, что всего один правильный взгляд на объект обожания может заставить человека по-настоящему влюбиться в вас.

Пользовательница тиктока @sophieroselloyd в своем видео рассказала об эффективном приеме, как без слов рассказать о своих чувствах. Он не требует подготовки и длится всего несколько секунд, а результат может превысить ожидания.

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В видео, которое посмотрели уже более 900 тысяч раз, девушка объясняет, что, прежде чем испытывать этот трюк на ком-то, учтите несколько важных моментов:

Это вряд ли подействует на совершенно незнакомого человека. Поэтому лучше сделать это с кем-то, кого вы знаете, кто вам давно нравится: "Это действительно хороший способ объяснить человеку, что вы чувствуете. Он точно будет поражен", – говорит Софи.



кто вам давно нравится: "Это действительно хороший способ объяснить человеку, что вы чувствуете. Он точно будет поражен", – говорит Софи. Убедитесь, что вы встречаетесь только вдвоем, ведь в компании ваши шансы резко снижаются: "Человек может обращать внимание на других присутствующих за столом и не смотреть на вас в течение долгого времени" , – объясняет девушка.

Как это работает

Весь фокус в том, чтобы на несколько секунд задерживать взгляд на различных частях лица человека. Лучше всего следующая схема: 1 секунду смотреть на левый глаз – 1,2-2 секунды на губы – секунду на правый глаз.

Секрет в том, чтобы в правильном порядке смотреть на глаза и губы человека / Скриншот с видео @sophieroselloyd

Также она напоминает об одном нюансе: в этот момент вам лучше побыть слушателем, а говорить должен человек, который вам нравится: "Если вы во время выполнения этого трюка будете о чем-то активно рассказывать, человек будет смотреть на ваши губы, которые будут двигаться, а не на глаза ".

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Тиктокерша настойчиво советует попробовать этот способ, особенно если романтическая атмосфера этому способствует – простой взгляд может значительно ускорить развитие событий. Это она подтверждает своим опытом:

Я делала это с людьми, которые мне нравились. Даже со своим лучшим другом я провернула такой трюк, просто для того, чтобы проверить, действительно ли это работает. Это точно работает!

– убеждена девушка

В других видео она также успокоила своих подписчиков: этот способ работает как с мужчинами, так и с женщинами.

Полное видео можно посмотреть здесь: