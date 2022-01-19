Вы полюбите космос: 7 документальных фильмов, которые впечатляют

Мечтаете путешествовать в космосе, открывать новые миры и изучить планеты? Если до сих пор вам это казалось невозможным, мы изменим ваше мнение.

Погрузиться в мир новых пространств можно легко, если удачно выбрать фильм. Редакция Life24 делится подборкой интересных документальных фильмов о космосе, которые удивят.

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7 интересных документальных фильмов о космосе

"Плутон: Первая встреча"



Фильм о путешествии космического зонда "Новые горизонты" / Фото IMDb

США, 2015 год.

IMDb: 6,8.

Это лента о десятилетнем путешествии космического зонда "Новые горизонты". Он был отправлен на Плутон в 2006 году и только в 2015 году астрономы получили снимки поверхности планеты, приближающейся к Солнцу на расстояние 4,4 миллиарда километров. Фильм рассказывает об исследованиях и невероятных открытиях, которые удалось совершить за это длительное время.

"Тайны Солнечной системы"



Фильм "Тайны Солнечной системы" / Фото IMDb

Великобритания, 2015 год.

ИМДБ: 7.0.

Солнечная система окута массой загадок и тысячами вопросов, на которые ученые постоянно ищут ответы. Фильм рассказывает о новых открытиях – планетах за пределами нашей галактики, которые были неизвестны раньше миру.

"В погоне за кометой: "Розетта"



Фильм "В погоне за кометой: "Розетта" / Фото IMDb

США, 2014 год.

IMDb: 7,1.

10-летнее путешествие за 60 минут – именно так, ученым удалось вместить в часовой документальный фильм длительный путь зонда "Розетта", который приближается к комете Чурюмова – Герасименко. Он должен совершить первую в истории посадку на подобный объект.

"Человек на Марсе. Экспедиция на Красную планету"

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Фильм об исследованиях Марса / Фото Prime video

Великобритания, 2014 год.

IMDb: 7,3.

Эта лента посвящена красной планете – космическому объекту, открывающему возможности для всех: ученые упорно исследуют и экспериментируют, предприниматели – инвестируют, а люди – мечтают, что однажды смогут туда попасть.

"Челленджер": Последний полет"



Фильм "Челленджер": Последний полет" / Фото IMDb

США, 2020 год.

IMDb: 7,9.

Эта документальная лента посвящена не космическим открытиям, а исследованию крушения. 28 января 1986 года НАСА запустили космический шаттл "Челленджер". Он не смог выполнить свою миссию и оправдать ожидания ученых и потерпел крушение уже через 60 секунд полета. Погиб и экипаж, состоявший из 7 человек. В фильме ученые показали архивные кадры и восстановили хронологию событий, исследовав многочисленные причины, что привели к трагической катастрофе.

"Вояджер": Дальше чем планеты"



Документальный фильм об уникальных космических аппаратах / Фото Amazon

Ирландия, 2017 год.

IMDb: 8,1.

Документальный фильм, рассказывающий о гениальных творениях человечества – "Вояджер 1" и "Вояджер 2". Это уникальные аппараты, летающие в космосе уже более 40 лет. Сейчас это самые отдаленные от Земли объекты, созданные человеком.

"Аполлон-11"



Документальный фильм "Аполлон-11" / Фото Amazon

США, 2019 год.

IMDb: 8,2.

Невероятный рассказ о первом полете на Луну. Вы сможете стать очевидцем этого знакового события, увидеть уникальные кадры и услышать рассказы космонавтов. Лента посвящена 50-летию легендарной космической миссии и состоит исключительно из архивных материалов.