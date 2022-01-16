Забыл развестись перед свадьбой: как женщина узнала о второй жене

Женщина рассказала историю своей свадьбы. Перед празднованием она узнала, что ее муж уже женат.

Моника познакомилась со своим будущим мужем Саймоном в 2013 году в казино. Уже через 3 недели после первого свидания мужчина переехал к ней, а затем они решили пожениться.

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Невеста узнала перед свадьбой, что ее муж женат

43-летняя женщина планировала обручиться со своим любимым Саймоном Краджингтоном в Праге. Однако перед важным событием она неожиданно получила сообщение в фейсбуке от жены своего жениха. Моника Сока думала, что Саймон уже давно развелся, но это не так:

Он был высоким блондином с очаровательными голубыми глазами. Я знала его всего несколько часов, но влюбилась в него. Мы говорили обо всем. О нашей работе и наших мечтах. Он был на три года старше меня, добрый, уважаемый и интересный,

– рассказывает девушка о знакомстве с женихом.

Тогда она знала, что у нового знакомого есть жена, но он пообещал решить этот вопрос, чтобы у любимой не было поводов ревновать и волноваться. Она поверила, ведь до этого Саймон никогда ей не лгал. Через две недели после начала отношений мужчина сообщил, что развелся со своей бывшей партнершей Элизабет.



Пара поженилась в Праге / Фото Unsplash

Перед женитьбой, когда Моника получила сообщение от жены Саймона, он решил "доказать" свою правоту и подделал письмо из ЗАГСа, где было указано, что его первый брак "недействителен в соответствии с британским законодательством".

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Тогда пара все же обручилась в Праге. После счастливого события Элизабет продолжила посылать письма второй жене своего мужа. Это встревожило Монику и заставило самостоятельно расследовать это дело, поэтому она обратилась в реестр.



Жена узнала о лжи любимого / Фото Unsplash

Лишь после долгого времени отношений она поняла, что ее любимый лжец и двоелюбие. Он действительно был женат на двух женщинах. Моника была разбита и не знала, что делать. Она решила отомстить мужчине и обратилась в полицию с заявлением о двоеженстве и подделке документов.