Создала новый тренд на Оскаре 2024: маникюр Зендеи будет самым популярным этой весной

Голливудская актриса Зендея в очередной раз доказала, что естественные оттенки – всегда лучший выбор. На Оскаре 2024 она появилась с розовым маникюром, который станет трендом этой весны.

К слову, естественные оттенки ногтей как никогда будут актуальными этой весной. Также эксперты утверждают, что “обнаженные ногти” – один из трендов этой весны.

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Какой маникюр выбрала Зендея для Оскара

Последние тенденции маникюра демонстрируют, что чем меньше дизайна на ногтях, тем лучше. То же касается и оттенков, ведь натуральность и естественные цвета – тренд 2024 года.

Так, на самой престижной кинопремии Зендея появилась с розовыми ногтями, которые идеально сочетались с блестящим розовым платьем, шикарной прической и макияжем в стиле старого Голливуда. Как отмечают эксперты, вероятно, Зендея выбрала именно розовый цвет маникюра, вдохновленная платьем от Giorgio Armani.

Нежный и одновременно мерцающий маникюр Зендеи напоминает блеск для губ, которые были трендовыми в прошлом году. Как отмечают бьюти-эксперты, голливудская актриса выводит естественный маникюр на новый уровень. Кроме того, он идеально подойдет к любой форме ногтей.

К примеру, Зендея появилась на Оскаре 2024 с короткими квадратными ногтями, которые в сочетании с нежным оттенком розового создавали невероятно изысканный образ.



Зендея с розовым маникюром на Оскаре 2024 / Фото Getty Images

Хейли Бибер показала трендовый "голый френч"

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Хейли Бибер нередко начинает тренды в различных сферах и маникюр не является исключением. Так, она на своей странице в инстаграме опубликовала фото с трендовым дизайном – "голый френч".

Хейли Бибер с трендовым маникюром: смотрите фото

Особенность "голого френча" в том, что сначала кажется будто на ее ногтях нет покрытия, одновременно они имеют очень опрятный и изящный вид. Так, основа такого маникюра сделана прозрачной базой, которая плавно перетекает в белые или светло-бежевые кончики, размывая линию. Такой дизайн подойдет к любой форме ногтей, но лучше всего будет сочетаться с миндалевидной формой.