Блогер 40 дней пила только апельсиновый сок: как это изменило ее жизнь

Австралийка заявила, что пила только апельсиновый сок в течение 40 дней подряд и никогда в жизни не чувствовала себя здоровее.

Почему женщина устроила такой эксперимент и как он повлиял на ее жизнь, здоровье и самочувствие, рассказываем дальше.

К теме Девушка имеет аллергию почти на все продукты: как она живет и что ест

Как женщина 40 дней пила только сок

Энн Осборн регулярно публикует на своей странице в инстаграм сообщения об экспериментах с фрукторианством – диетой, состоящей исключительно из фруктов.

Это был замечательный опыт. Я увидела эмоциональные, физические и духовные преимущества. Смогла погрузиться внутрь себя и чувствовала прилив энергии и улучшение самочувствия,

– рассказала блогер о своем эксперименте, в рамках которого она в течение 40 дней во время Великого поста пила апельсиновый сок.

Пользователи сети в комментариях похвалили женщину за смелость и засыпали вопросами о ее необычном опыте. В частности, интересовались, какое количество сока она потребляла ежедневно (от 1 до 1,5 литра) и какой именно тип соковыжималки использовала (ручную 1966 года).

Как женщина 40 дней употребляла только сок: смотрите видео

Один из авторов отметил, что недавно и сам завершил 40-дневную диету на соках и также почувствовал преимущества, описанные Осборн.

В то же время эксперты сходятся на том, что апельсиновый сок содержит много полезных веществ, в частности витамин С, который является важным для иммунной системы, сердца и синтеза коллагена, однако употребление слишком большого количества этого напитка может привести к проблемам, таких как камни в почках или расстройства желудочно-кишечного тракта.

Диетолог Эбби Шарп предостерегает, что соки в целом имеют меньше преимуществ, чем употребление целых фруктов, поскольку лишены полезных волокон, которые помогают замедлить усвоение сахаров, а также вредят зубной эмали.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к специалисту.