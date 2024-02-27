Женщина отказалась от сахара на 6 недель: как изменилось ее тело

Австралийская модель и дизайнер бикини Карина Ирби решила провести эксперимент и отказалась от сахара на 6 недель. В сети она поделилась результатами, как изменилось ее тело за это время.

34-летняя Карина Ирби поделилась результатами своего эксперимента в сети. Она добавила, что ее тело было очень благодарно за отказ от сахара, передает Life 24.

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Ощущение легкости

Инфлюенсерка рассказала, что решила на 6 недель отказаться от употребления сахара. Чтобы сравнить, как изменится за это время ее тело, женщина сделала две фотографии – до и после эксперимента. Сравнив их, она была приятно удивлена результатами.

Карина Ирби поделилась, что после отказа от сахара ее тело поблагодарило. Женщина рассказала, что не впервые проводит такой эксперимент и уже в третий раз отказывается от употребления сахара на некоторое время. На этот раз она также достигла невероятных результатов.

Во-первых, мой раздутый живот наконец-то успокоился. Я чувствую себя намного легче, и мои органы наверняка благодарны мне. Но, к сожалению, моя экзема все еще вызывает истерику. Тело так же чешется и покрывается пятнами, как и всегда. С другой стороны, я чувствую себя мотивированно. Кто знает, возможно, я выйду на совершенно новый уровень ясности, пока эта задача продолжается. Решились бы вы отказаться от рафинированного сахара на целых 12 недель?

– поделилась Карина Ирби со своими читателями.

Как изменилась женщина, отказавшись от сахара: смотрите фото

К слову, пользователи сети оценили результаты блогера очень положительно. Так, некоторые заметили, что также отказались от сахара. Одна из пользовательниц написала, что уже 8 лет не употребляет сахар и глютен и, по ее словам, это было лучшее решение. Другие пользователи поддержали идею Карины и также отказались от употребления сахара.