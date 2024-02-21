Заметила странный камень: женщина нашла на огороде драгоценность, которая стоит 6 тысяч долларов

Эмбер Беттеридж из австралийского города Рубивейл, что в Центральном Квинсленде, случайно нашла на огороде "камень", который стоит около 6 тысяч долларов.

Как женщине удалось отыскать драгоценность и что известно о ее драгоценной находке, рассказываем далее.

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Как женщина на огороде нашла драгоценность

Эмбер обрабатывала участок, держа на руках свою 9-месячную дочь Элизу, когда вдруг заметила в почве странный камень. Женщина выкопала его наружу. Об этом она рассказала на своей странице в тикток.

Удивлению австралийки не было предела, когда кусочек породы оказался редким 54-каратным сапфиром с ярко-зеленой и синей окраской.

Мы думали, что это маленький, ничего не стоящий камушек, а он оказался настоящим сапфиром с прекрасным кусочком хрусталя внутри. Никогда и подумать не могли, что найдем что-то подобное. Он имеет просто потрясающее сочетание цветов,

– отметила Эмбер.

Как женщина на огороде нашла драгоценность: смотрите видео

По ее словам, такой экземпляр после огранки может стоить до 2 тысяч долларов за карат. Следовательно, общая стоимость находки примерно 6 тысяч долларов.

Мы, видимо, сможем вырезать из него камни в 3-4 карата. Многое будет зависеть от того, как именно его огранят,

– объяснила женщина.

Муж Эмбер, Мэтт, профессионально занимается поиском драгоценных камней в Квинсленде. Возможно, именно благодаря ему женщина смогла обнаружить свою находку.