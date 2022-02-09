Женщина отвела сына в школу и угодила в скандал: все из-за откровенного образа

Фитнес-модель раскритиковали из-за реально откровенного комбинезона, в котором она отводила сына в школу. Но женщина считает, что ничего плохого в этом нет.

Боливийская фитнес-модель Ванесита Медина, у которой более 134 тысяч подписчиков в инстаграме, внезапно оказалась в центре скандала из-за своего эффектного образа. Об этом никто бы не узнал, если бы другая мама тайно не сняла ее на видео возле школы.

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Что одела Ванесита

Одна из женщин, также отводившая сына в школу, раскритиковала Ванеситу в своем видео. По ее словам, фитнес-модель регулярно выбирает столь "неуместные" образы.

На кадрах можно увидеть, как Ванесита помогает сыну выйти из машины и несет рюкзак. Она была в коротеньком розовом комбинезоне с открытой спиной, демонстрирующим ее подтянутую фигуру. В частности, людей возмутило достаточно глубокое декольте.

Люди считают, что неуместно так одеваться, когда отводишь сына в школу / Фото Yahoo Lifestyle

Что ответила Ванесита

Женщина поблагодарила людей, которые поддержали ее, в своем фейсбуке. Она не понимает хейтеров, которые сразу на нее набросились из-за такой одежды. Ванесита считает себя хорошей мамой, которая каждый день заботится о своем сыне. Кроме того, ей не понравилось, что женщина без разрешения снимала на видео ребенка.

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"Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал и защищал меня в соцсетях. Эта женщина пыталась очернить меня. Ее планы пошли не так хорошо, как она желала. Но этот пост не о женщине, а о людях, поддержавших меня... Я никому ничего плохого не делаю. Люди, которые знают меня, подтвердят, что у меня есть сердце, полное любви и ценностей", – написала Ванесита.

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