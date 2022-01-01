Женщина похудела на 54 килограмма за 9 месяцев: как она изменилась
Источник:The Yorkshire Post
40-летняя жительница Британии невероятно похудела на 54 килограмма. Женщина просто посмотрела на одну из своих фотографий и поняла – пора худеть.
Все случила в 2020 году как раз на Рождество. Натали Картер купила и себе, и сыну одинаковые красные пижамы, а муж их сфотографировал. Эта фотография полностью изменила жизнь женщины.
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Я была дико расстроена, когда увидела эту фотографию. Я выглядела просто огромной, – вспоминает британка.
Натали Картер до похудения / Фото Yorkshire Post
Как Натали удалось сбросить 54 килограмма
Женщина понимала – будет совсем нелегко. Она всю жизнь любила вредную пищу: пиццу, шоколад, а особенно – разный фастфуд. В тот момент британка весила около 128 килограммов.
Сначала Натали отказалась от всей вредной пищи и заменила более полезными блюдами. Это был комплексный режим питания, где она учла все необходимые ему белки, жиры и углеводы. Женщина частенько хотела сорваться, но помогла небольшая хитрость.
Это было очень сложно. Впрочем, я составила список причин, почему решила похудеть. Каждый раз, когда хотела объесть шоколадом или пиццей, постоянно его перечитывала, – вспоминает Натали.
Кроме того, женщина выработала еще одну полезную привычку – стала чаще ходить на свежем воздухе. Она ориентировалась на 10 тысяч шагов в день, но, конечно, не каждый раз удавалось достичь таких показателей.
Результат пришел достаточно быстро. Уже за первый месяц Натали потеряла около 6 килограммов, что вдохновило ее двигаться дальше. А буквально за 9 месяцев она добилась невероятного результата: минус 54 килограмма.
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Женщина очень довольна своим достижением. Она стала гораздо увереннее в себе.
Я хочу общаться, красиво одеваться и праздновать с людьми, которых я люблю. В этом году не буду уклоняться от фотоаппарата и с нетерпением жду счастливых воспоминаний, – отметила Натали.