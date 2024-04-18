Женщина сбросила 38 килограммов благодаря простым правилам: в чем ее секрет

Американка похудела за 8 месяцев почти на 40 килограммов благодаря простым и доступным привычкам.

Как изменилась женщина и что она делала, чтобы самостоятельно избавиться от лишнего веса, рассказываем дальше.

К теме Отказалась только от одного напитка: как женщине удалось самостоятельно сбросить 63 килограмма лишнего веса

Какие правила помогли женщине похудеть

Американка Кристел из Атланты, которая после рождения двух сыновей набрали вес, смогла похудеть на 38 килограммов благодаря простым шагам. Придерживаясь собственных правил на пути к похудению, она достигла желаемого за 8 месяцев.

Женщина называет свой план "кристально" понятной инструкцией, которую под силу выполнять обычному человеку.

Я привыкла думать, что большой вес – это то, с чем я буду оставаться до конца своей жизни, но потом у меня сработал переключатель... Я устала от оправданий и устала чувствовать себя хламом. Мне было 39 лет, у меня были дети, которые заслуживают самого лучшего... Я была подавлена, но решила, что раз сосредоточусь на чем-то одном,

– поделилась Кристел.

Менять жизнь Кристел начала в январе 2023 года. Тогда ее вес достигал 102,5 килограмма.

Как женщина самостоятельно сбросила вес: смотрите видео

Для того чтобы сбросить вес, женщина прекратила есть на ночь. Между ужином и сном у нее было четыре часа интервала.

Таким образом перед завтраком она не ела 16 часов (завтракала где-то с 10:30 утра, а ужинала вместе с семьей где-то в 17:30 – 18:00). Утром, примерно в 7:30, Кристел позволяла себе кофе. Обед тоже имела.

Также Кристел ограничила рацион до одного "не водного" напитка в день. Кофе и чай без сахара не считались и не считались ограничением.

Если женщина чувствовала голод, а время есть еще не наступало, – пила воду. Она рекомендует выпивать за день достаточное количество воды. На вес в 100 килограммов она пила примерно 3 литра.

Вместе с тем американка начала активно ходить. За неделю проходила от 15 до 30 миль активным шагом. Это примерно 6,8 километра в день, если ходить ежедневно. В придачу к этому она начала заниматься силовыми тренировками, чтобы привести тело в форму.

Кроме того, женщина считала калории и ограничивала потребление сахара до 30 граммов в день.

Сейчас Кристел уже 15 месяцев живет в таком режиме. Она говорит, что отшлифовала свои привычки и теперь ей нетрудно их придерживаться.

Свой результат американка демонстрирует на странице в инстаграм. Сейчас она популярная блогер, которая помогает и мотивирует других советами.

Добавим, что этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы с лишним весом, обратитесь к специалисту.