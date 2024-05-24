Комплексировала с детства: женщина перенесла необычную операцию и уменьшила лоб

Британка Бет Хелси перенесла одну из сложных операций, на которую решилась из-за своих комплексов. Так, 27-летняя женщина уменьшила лоб на несколько сантиметров, чтобы чувствовать себя увереннее.

О своей операции и реабилитации после нее Бет рассказала в сети. После этого женщину пригласили на британское шоу This Morning, где она рассказала о своем перевоплощении.

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Женщина уменьшила лоб с помощью операции

Современная пластическая хирургия творит настоящие чудеса и помогает перевоплотиться до неузнаваемости. Бет Хелси с детства комплексовала из-за своей внешности. Так, женщина имеет очень высокий лоб, поэтому решилась на кардинальные действия – сделать пластическую операцию по уменьшению лба.

Комплексы относительно внешности у Бет появились еще в 7 лет. Уже тогда девочка мечтала, что однажды будет иметь меньше лоб. Во взрослом возрасте Бет прикрывала лоб челкой или различными повязками, чтобы он казался меньше.

Бет до операции: смотрите фото

Воплотить мечту удалось в марте 2024 года. Бет нашла клинику, где проводят такие операции, проконсультировалась с врачами, и уже скоро воплотила свою мечту. Пластическая операция стоила 11 тысяч долларов.

Сложность операции в том, что линию роста волос должны опустить на несколько сантиметров. В случае Бет линию роста волос по центру опустили вниз на 2,5 сантиметра, а боковую линию подвинули на 2 сантиметра.

В результате женщина получила лоб, о котором мечтала всю свою жизнь.

Первые несколько дней я чувствовала очень сильную боль, но мне дали хорошие обезболивающие. Также были отеки и синяки под глазами, но в целом самочувствие было нормальным,

– рассказала Бет об ощущениях после операции.

Как изменилась Бет после уменьшения лба: смотрите фото

Бет показала, как проходила операция: смотрите видео

Сейчас женщина чувствует себя гораздо увереннее. Теперь Бет не скрывает свой лоб за повязками или челкой, а также начала чаще делать фотографии. Отвечая на хейт в сети, Бет отмечает, что делала эту операцию для себя, чтобы чувствовать себя увереннее и побороть многолетний комплекс.