Ничего не выдает ее возраст: 90-летняя бабушка раскрыла секрет безупречной кожи без морщин

90-летняя бабушка имеет идеальную кожу и лишь несколько морщин. В ее возраст почти невозможно поверить.

Как женщине удалось сохранить красоту и молодость до такого почтенного возраста, и как она выглядит сейчас, рассказываем далее.

К теме Ключом является позитивное мышление: 110-летняя женщина рассказала, что лежит в основе долголетия

Как женщина имеет идеальную кожу в 90 лет

Эксперт по красоте Сара Пальмира в одном из роликов в тикток рассказала о коже своей семьи. Подписчики не смогли поверить, что ее бабушке 90 лет, потому что та имеет упругую кожу и почти не имеет морщин.

Людям не терпелось узнать, что пожилая Невенка, которая отказалась назвать свою фамилию, делает для того, чтобы ее кожа имела такой молодой вид.

Пальмира рассказала, что женщина следит за своей кожей с раннего подросткового возраста, соблюдая режим ухода утром и вечером. Ее родственница никогда не ложилась спать с макияжем и много лет использовала антивозрастные средства.

Как выглядит 90-летняя женщина: смотрите видео

Доктор Дерек В. Чан, сертифицированный медицинский и косметический дерматолог из США, добавил, что использование солнцезащитного крема – "безусловно, важнейшая часть" ухода за кожей Невенки. Он рекомендует ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом и носить шляпу, которая будет защищать кожу.

По словам Пальмиры, когда ее бабушка находится на улице, она всегда надевает солнцезащитные очки, шляпу и наносит солнцезащитный крем.

Кроме того, женщина регулярно использует множество увлажняющих и антивозрастных средств для ухода за кожей. Некоторым из них она не изменяет уже более 50 лет.