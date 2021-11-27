Женщина заказала елку в Интернете: ей прислали веточку

Британка купила прекрасную праздничную елку в фейсбуке. Но вместо почти двухметровой красавицы она получила небольшую веточку. Никто не понимает, как это случилось.

49-летняя британка Полетт Александер была поражена невероятной искусственной елкой с дистанционным управлением, которую она увидела в рекламе в фейсбуке. Женщина долго не задумывалась и заплатила за нее 30 фунтов стерлингов.

Интересно "Игристое" кино: 5 фильмов и вин для настроения

В рекламе утверждали, что искусственную елку очень легко установить – это заняло бы до 5 минут времени. А еще – она должна была самостоятельно "подниматься" при помощи пульта. Соответствующее видео один из местных интернет-магазинов опубликовал в соцсетях.

Полетт купила такую елку / Скриншот deadlinenews

Дерево самостоятельно "поднималось" / Скриншот deadlinenews

Все почему-то пошло не по плану. Когда она открыла посылку, то была искренне шокирована. Ей отправили всего лишь одну веточку, которая жалко выглядела.

Я заказала рождественскую елку. И вот, что я получила. Не могу перестать смеяться. Кажется, они просто сняли ветку и подумали, что я буду счастлива, – рассказывает Полетт.

Посылка для Полетт / Фото deadlinenews

Британка разочаровалась, потому что хотела приготовить сюрприз своему мужу. В ближайшее время ему будут делать операцию на мозге. Ожидается, что он вернется домой как раз во время рождественских праздников. Поэтому роскошная елка подняла бы ему настроение.

Женщина старается не расстраиваться. Она позвонила в интернет-магазин с требованием вернуть ей деньги. Там сейчас пытаются разобраться с неприятной ситуацией. Полетт неоднократно заказывала товары в соцсетях, но только на этот раз ей досадно не повезло.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

49-летняя Полетт / Фото Deadline News