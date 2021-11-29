Рятувальник оригінально освідчився коханій на Київщині: зворушливе відео

Український рятувальник нестандартно освідчився дівчині на Київщині. Пропозиція була неймовірною: кохана взагалі ні про що не здогадувалася.

Молодший сержант служби цивільного захисту, який працює у 64-ій Державній пожежній частині (село Віта-Поштова), Дмитро Литвин попросив колег допомогти йому освідчитися коханій. Вони організували ідеальну пропозицію: там була і пожежна машина, і величезний букет квітів, і автомобіль, який раптово "загорівся".

Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка

"Сьогодні я зроблю пропозицію своїй коханій дівчині. Пора вже зважитись на цей відповідальний крок. У нашій професії найголовніше – надійний тил, щоб вдома чекали. Ми рятуємо тисячі життів, проживаємо одне, а от із ким його прожити – це вже наш вибір! І я цей вибір зробив", – розповів хлопець.

Якою була пропозиція

В цей день у Дмитра був вихідний. Вони з коханою вирішили відпочити у торговому центрі. Пара спокійно собі гуляла, як раптом хлопця викликали на службу – поблизу них несподівано "спалахнув" автомобіль.

Колеги спеціально поклали димові шашки біля автомобіля / Скриншот ютуб Головне управління ДСНС України у Київській області

Через кілька хвилин Дмитро разом з колегами приїхали на пожежному автомобілі. Дівчина хотіла зняти на відео, як коханий почне гасити машину. Але ні! Хлопець раптово скинув шолом і попрямував до Анастасії з величезним букетом квітів.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в

Зворушливий момент знімали на камеру як колеги Дмитра, так і випадкові перехожі. Це було дійсно ефектно!

Відео пропозиції можете переглянути нижче