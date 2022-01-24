Самотня красуня: дівчину не кличуть на дні народження через… вроду

Бути завжди в центрі уваги та мати чудовий вигляд – це схоже на мрію багатьох дівчат, яка насправді може бути дуже оманливою.

25-річна дівчина розповіла історію, як її зовнішність призвела до втрати друзів та самотності. Близькі знайомі просто почали її ігнорувати.

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Дівчина втратила друзів через вроду

Лілі Пітфілд поділилась своєю трагічною історіїю красивої зовнішності. Вона розповіла, як в минулому втратила друзів, через вроду.

Їм не подобалося, що я була в центрі уваги. Хоча я справді не хотіла бути,

– розповідає Лілі.

Дівчина каже, що деякі знайомі відмовлялись кликати її на дні народження та інші святкування, аби вона "не вкрала" у них увагу. Особливу заздрість дівчина викликала у подруг, які чомусь вважали її суперницею та ставились не дуже гарно.



Втратила друзів через вроду / Фото The Sun

Це засмучує, тому що я добра і скромна. Мене виховували так, що потрібно бути красивою всередині і зовні,

– ділиться дівчина.

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Лілі зрозуміла, що її зовнішність притягує увагу перехожих, коли їй було 18. Особливо щиро вона дивувалась, коли її пригощали під час вечірок коктейлями та постійно намагались познайомитись. Знаки уваги допомогли дівчині стати впевненою у собі.