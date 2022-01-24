25-летняя девушка рассказала историю, как ее внешность привела к потере друзей и одиночеству. Близкие знакомые просто начали его игнорировать.

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Девушка потеряла друзей из-за красоты

Лили Питфилд поделилась своей трагической историей красивой внешности. Она рассказала, как в прошлом потеряла друзей, из-за красоты.

Им не нравилось, что я была в центре внимания. Хотя я действительно не хотела быть,

– рассказывает Лили.

Девушка говорит, что некоторые знакомые отказывались звать ее на дни рождения и другие празднования, чтобы она не "украла" у них внимание. Особую зависть девушка вызвала у подруг, которые почему-то считали ее соперницей и относились не очень хорошо.



Потеряла друзей из-за красоты / Фото The Sun

Это огорчает, потому, что я добра и скромна. Меня воспитывали так, что нужно быть красивой внутри и снаружи

– делится девушка.

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