Секрет міцного шлюбу: жінка має окрему спальню у квартирі

Зберегти у відносинах пристрасть та запал вдається далеко не всім. Одна жінка придумала, як це можна зробити у дуже цікавий спосіб.

Користувачка з тіктоку Тіффані Мішель розповіла свій секрет щасливих відносин. Вона просто має окреме місце вдома.

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Жінка має свою кімнату

Відео Мішель, де вона засуджує пари, які традиційно сплять в одному ліжку, стало вірусним у тіктоці. Воно зібрало понад 2,8 мільйона лайків і чимало коментарів.Згодом жінка опублікувала ще одне відео, у якому пояснила свою позицію.

Я весь час хвилювалася з цього приводу. Я жила в кімнаті зі своєю сестрою до 6 класу, а потім, коли отримала свою кімнату, подумала, що ніколи знову це не повториться. Проте згодом я зустріла чоловіка, за якого хотіла вийти заміж,

– пояснює жінка.

Вона не готова була миритись із традиційними правилами та відмовляти собі у власному просторі. Це було дуже важливим для її психічного здоров'я та щастя.



Жінка має окрему кімнату / Скриншот з відео

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Хлопець Тіффані підтримав її та дозволив створити особистий простір з робочою зоною та спальнею. Жінка в більшості сприймає свою кімнату, як офіс, де зберігає речі і може відпочити. Тут також є ванний куточок для жінки, де вона може проводити вечірні процедури та наводити макіяж. У коментарях користувачі підтримали Тіффані та сприйняли такий простір для усамітнення досить добре.