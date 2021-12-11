Пользователь из тиктока Тиффани Мишель рассказала свой секрет счастливых отношений. Она просто имеет отдельное место в доме.
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Женщина имеет свою комнату
Видео Мишель, где она осуждает пары, традиционно спящие в одной кровати, стало вирусным в токтоке. Оно собрало более 2,8 миллионов лайков и немало комментариев. Впоследствии женщина опубликовала еще одно видео, в котором объяснила свою позицию.
Я все время волновалась на этот счет. Я жила в комнате со своей сестрой в 6 классе, а потом, когда получила свою комнату, подумала, что никогда снова это не повторится. Однако впоследствии я встретила мужчину, за которого хотела выйти замуж,
– объясняет женщина.
Она не была готова мириться с традиционными правилами и отказывать себе в собственном пространстве. Это было очень важно для его психического здоровья и счастья.
Женщина имеет отдельную комнату / Скриншот с видео
Парень Тиффани поддержал ее и разрешил создать личное пространство с рабочей зоной и спальней. Женщина в большинстве своем воспринимает свою комнату, как офис, где хранит вещи и может отдохнуть. Здесь также есть ванная комната для женщины, где она может проводить вечерние процедуры и наводить макияж. В комментариях пользователи поддержали Тиффани и восприняли такое пространство для уединения довольно хорошо.