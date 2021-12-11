Пользователь из тиктока Тиффани Мишель рассказала свой секрет счастливых отношений. Она просто имеет отдельное место в доме.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Женщина имеет свою комнату

Видео Мишель, где она осуждает пары, традиционно спящие в одной кровати, стало вирусным в токтоке. Оно собрало более 2,8 миллионов лайков и немало комментариев. Впоследствии женщина опубликовала еще одно видео, в котором объяснила свою позицию.

Я все время волновалась на этот счет. Я жила в комнате со своей сестрой в 6 классе, а потом, когда получила свою комнату, подумала, что никогда снова это не повторится. Однако впоследствии я встретила мужчину, за которого хотела выйти замуж,

– объясняет женщина.

Она не была готова мириться с традиционными правилами и отказывать себе в собственном пространстве. Это было очень важно для его психического здоровья и счастья.



Женщина имеет отдельную комнату / Скриншот с видео

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.