Розкрила секрет бездоганної зовнішності: Дженніфер Еністон показала, як тренується вдома
Джерело:ТСН
Голлівудська акторка Дженніфер Еністон нещодавно відсвяткувала 55-річчя, але це не заважає їй мати просто чудовий вигляд.
Зірка зізнається, що секрет її бездоганного вигляду полягає зокрема у тренуваннях. Як акторка займається спортом, розповідаємо далі.
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Як тренується Дженніфер Еністон
У своєму блозі в інстаграм зірка іноді показує, як тренується вдома, що використовує для своїх тренувань, а підписники дякують їй у відповідь за такі мотиваційні відео.
Нещодавно Дженніфер Еністон опублікувала ще один подібний ролик. У відео вона демонструє деякі вправи й трохи дуркує. Тренування вона проводить швидше за все з персональним тренером, судячи з голосу за кадром.
Як акторка тренується вдома: дивіться відео
Якщо у вас такий понеділок, я відчуваю вас. Просто треба це зробити!,
– кумедно підписала свій пост зірка.
Деякі шанувальники написали, що люблять Дженніфер. Інші зазначили, що принаймні вона має персонального тренера і весь необхідний для тренувань інвентар вдома, а інші хвалили Еністон за її працьовитість та почуття гумору.