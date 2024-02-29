Розкрила секрет бездоганної зовнішності: Дженніфер Еністон показала, як тренується вдома

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон нещодавно відсвяткувала 55-річчя, але це не заважає їй мати просто чудовий вигляд.

Зірка зізнається, що секрет її бездоганного вигляду полягає зокрема у тренуваннях. Як акторка займається спортом, розповідаємо далі.

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Як тренується Дженніфер Еністон

У своєму блозі в інстаграм зірка іноді показує, як тренується вдома, що використовує для своїх тренувань, а підписники дякують їй у відповідь за такі мотиваційні відео.

Нещодавно Дженніфер Еністон опублікувала ще один подібний ролик. У відео вона демонструє деякі вправи й трохи дуркує. Тренування вона проводить швидше за все з персональним тренером, судячи з голосу за кадром.

Як акторка тренується вдома: дивіться відео

Якщо у вас такий понеділок, я відчуваю вас. Просто треба це зробити!,

– кумедно підписала свій пост зірка.

Деякі шанувальники написали, що люблять Дженніфер. Інші зазначили, що принаймні вона має персонального тренера і весь необхідний для тренувань інвентар вдома, а інші хвалили Еністон за її працьовитість та почуття гумору.