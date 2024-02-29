Звезда признается, что секрет ее безупречного вида заключается в частности в тренировках. Как актриса занимается спортом, рассказываем далее.

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Как тренируется Дженнифер Энистон

В своем блоге в инстаграм звезда иногда показывает, как тренируется дома, что использует для своих тренировок, а подписчики благодарят ее в ответ за такие мотивационные видео.

Недавно Дженнифер Энистон опубликовала еще один подобный ролик. В видео она демонстрирует некоторые упражнения и немного дурачится. Тренировку она проводит скорее всего с персональным тренером, судя по голосу за кадром.

Как актриса тренируется дома: смотрите видео

Если у вас такой понедельник, я чувствую вас. Просто надо это сделать!,

– забавно подписала свой пост звезда.

Некоторые поклонники написали, что любят Дженнифер. Другие отметили, что по крайней мере она имеет персонального тренера и весь необходимый для тренировок инвентарь дома, а другие хвалили Энистон за ее трудолюбие и чувство юмора.