Чого варто повчитися у француженок та які поради врахувати, щоб зробити ідеальний та елегантний макіяж, розповідаємо далі.

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Догляд за шкірою

Французькі жінки знають, що секрет бездоганного макіяжу – це доглянута шкіра. Вони регулярно роблять масажі обличчя, ретельно очищають, зволожують і захищають свою шкіру від сонця.

Жоден макіяж не зможе непомітно приховати всі недоліки. Тому перед тим як використовувати безліч лайфхаків, підберіть правильний догляд, який підійде саме для вашого типу шкіри.

Догляд за шкірою – основа макіяжу: дивіться фото

Червона помада

Червоні губи – це французька класика, яка ніколи не вийде з моди. Вони завжди доповнюють образ та змушують людей затримувати на вас погляд.

Однак якщо ви робите акцент на губах, то макіяж очей повинен бути мінімальним.

Червона помада є класичною: дивіться фото

Туш для вій

Макіяж французьких жінок завжди виглядає дуже натурально. Люди, які не розбираються в косметиці можуть навіть подумати, що вони зовсім не фарбуються.

Секрет полягає в тому, що француженки не використовують занадто багато засобів та не нашаровують їх.

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Якщо використовувати, наприклад, якісну туш, то вам буде достатньо одного шару, щоб подовжити, підфарбувати вії та зберегти їх природну красу.

Туш для вій має виглядати природно: дивіться фото

Тональний крем

Якщо покривати шкіру щільним тональним кремом, то вона виглядатиме тьмяною та неприродною. Французькі жінки віддають перевагу легким напівпрозорим основам, які не перекривають сяйво та свіжість, якої вони досягнули за допомогою правильного догляду за обличчям.

Легкі основи дозволяють шкірі сяяти: дивіться фото

Багатофункціональна помада

Французький макіяж не потребує багато часу чи зусиль. Жінки, як правило, використовують свою помаду майже для всього. Вони наносять її не лише на губи, а й на щоки, як рум’яна, і навіть на очі.

Помада може бути універсальною: дивіться фото

Рідкі текстури

Рідкі текстури набагато краще зволожують шкіру та роблять обличчя більш свіжими та блискучим. Француженки рідко використовують матові продукти, бо вони, як правило, роблять шкіру більш штучною та мають гарний вигляд лише на фото.

Крім того, рідкі текстури ви можете легко наносити пальцями. Це і швидко, і ефективно.