Хотіла стати Мерилін Монро, але схожа на прибульця: дівчина шкодує, що зробила десятки операцій

24-річна Серена Сміт з Беверлі-Хіллз (США) з дитинства мріяла бути схожою на Мерилін Монро. Коли їй виповнилося 18 років, дівчина почала втілювати мрію у життя й зробила десятки пластичних операцій. Щоправда, дуже швидко Серена пошкодувала, що зробила їх.

Загалом, дівчина витратила майже 50 тисяч доларів, щоб стати "точною копією Мерилін Монро". Нині дівчина шкодує про це й тепер мріє повернутися до більш природного вигляду.

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Хотіла стати копією Монро, але передумала

Коли Серені виповнилося 18, вона почала змінювати зовнішність за допомогою пластичних операцій. Дівчина мріяла бути схожою на ікону стилю Мерилін Монро, тому збільшила груди, зробила ринопластику, бразильську підтяжку сідниць, ін'єкції ботоксу та філерів обличчя. Загалом, Серена витратила майже 50 тисяч доларів на десятки пластичних операцій та хірургічних втручань.

Варто додати, що у Серени у соцмережах дуже мало світлин, на яких вона позує до пластичних операцій. Одна із них опублікована у серпні 2016 року. На цій фотографії дівчині близько 17 років.



Який вигляд мала Серена до пластичних операцій / Фото з інстаграму Serena Smith

Серена змінювала зовнішність до 24 років, і коли вона маже "стала копією ікони стилю Мерилін Монро", дівчина зрозуміла – "ляльково-ідеальна" зовнішність робить її схожою на інопланетянку. Нині дівчина вирішила припинити будь-які втручання, не гониться за нереалістичними стандартами краси й тепер вчиться цінувати свою природну красу.

Мені подобалася моя зовнішність, але з часом зрозуміла, що це не те. Можливо, усвідомлення приходить з віком, коли ти вчишся приймати себе. Я не говорю, що покінчила з пластичною хірургією, але хочу мати більш витончений вигляд. У майбутньому планую зробити повторну пластику грудей, щоб обновити їх,

– розповіла Серена.

Як змінилася дівчина після операції / Фото з інстаграму Serena Smith

Нещодавно дівчина видалила філери з підборіддя. Серена пояснила, що вони додавали зовнішності "космічних рис" й нагадували прибульця, тому вона вирішила повернути підборіддю природний вигляд.