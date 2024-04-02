Як інфлюенсерка виглядає після своїх трансформації та які реакції у соцмережах викликає її зовнішність, розповідаємо далі.

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Як виглядає "іракська Барбі"

30-річна телеведуча та акторка Далія Наїм з Багдада, також відома як "іракська Барбі", здобула світову популярність завдяки своїй незвичній зовнішності. Жінка має мільйонну аудиторію підписників в соцмережах, де регулярно демонструє свої трансформації.

Для того, щоб максимально наблизитися до свого ідеалу краси, блогерка зробила 43 пластичні операції, зокрема збільшила губи філерами, вставила імпланти в груди та перенесла ринопластику для корегування форми носа.

Тепер Далія часто знімається в різноманітних п'єсах та рейтингових телевізійних шоу в себе на батьківщині, незмінно граючи роль типової ляльки Барбі.

Як виглядає жінка: дивіться фото

Водночас ставлення підписників до метаморфоз моделі дуже неоднозначне: поряд із захопленими відгуками трапляються й критичні коментарі.

Дехто з хейтерів називає жінку "диявольською Барбі" та порівнює її зовнішність із зомбі, закликаючи шукати "порятунку від Бога".

Однак блогерка на це не зважає. На одному з опублікованих в інстаграм роликів вона позує поруч зі своїм візажистом, який засипає клієнтку компліментами: "Ти виглядаєш такою красивою, моя люба, як Барбі".