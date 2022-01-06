Сережки з чаєм: унікальні ювелірні вироби, які вас здивують

Ювелір з Флориди вражає своїм талантом. Дівчина створює оригінальні сережки і наповнює їх чаєм.

Евелін-Роуз Джонс вже кілька років вражає своїх клієнтів креативними ювелірними виробами. Виготовлення таких прикрас – це дуже клопітка робота, але результат того вартий.

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Дівчина створює креативні ювелірні вироби

Евелін-Роуз Джонс почала свій шлях з того, що виробляла парфуми. Її мати дуже любила різні аромати і це успадкувала Еліз. Згодом дівчина вирішила додати креативу своїм парфумам і поєднала їх з оригінальними ювелірними виробами. Вони стали флаконом для неймовірних ароматів, які просто можна було носити на собі. Еліз виготовляє сережки, кулони, намисто, браслети і навіть колечка, які містять всередині ароматну рідину.

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У 2018 році Евелін-Роуз Джонс заснувала свою парфумерну та ювелірну компанію The Prickly Thorn. У колекції прикрас Евелін-Роуз Джонс є чимало інших цікавих виробів. Дівчина часто експериментує з інсталяціями та виготовляє мінісервізи та десертні тарілки. Такі мистецькі вироби заворожують, а для їх виготовлення знадобиться неабияка ретельність та креатив.



Оригінальні прикраси / Фото з інстаграму

Нещодавно дівчина вигадала ще один цікавий виріб, який наповнила справжнім чаєм. У скляний мінічайник вона додає ароматні трави і заливає їх водою. Такі вироби виглядають особливо ефектно та реалістично.



Вироби з чаєм / Фото з інстаграму