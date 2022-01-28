Весільні героїнь не тільки запам’яталися своїми унікальними вбраннями, але і можуть подати цікаві ідеї для стилізації сукні на власне весілля.

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Весільні сукні Рейчел

1 сезон 1 серія

Пам’ятаєте, як у житті нью-йоркських друзів з’явилась харизматична красуня Рейчел? Так, у першій серії "Друзів" дівчина влітає у кафе "Central Perk" у шикарній білій сукні – Рейчел втекла від свого нареченого Баррі та шукала розради.

Рейчел у 1 серії 1 сезону / Скриншот із серіалу

Одразу видно, що вбрання Рейчел – недешеве. Тоді, у 1994 році популярними були весільні сукні з V-вирізом та вишитим ліфом. Сукня героїні одразу натякає, що в Рейчел багаті батьки, які не пошкодували грошей на весілля улюбленої дочки.

Цікаво, що сукню знайшли ледь не в переддень зйомок пілотної серії – вбрання випадково виявила у департаменті костюмів Warner Bros. Художниця серіалу по костюмах Дебора МакГвайр.

4 сезон 20 серія

Під час дівич-вечора Рейчел вдруге вдягла злощасну сукню – зіркові дівчата дуже нетиповим чином "святкували" одруження Росса та його обраниці Емілі. Засмучена Рейчел дістала старе весільне вбрання, а подруги (які не втрималися та придбали собі сукні у весільному салоні), вирішили підтримати її.

Так і з’явився культовий кадр з трьома нареченими, які не збираються виходити заміж, а натомість готують собі попкорн та чудово проводять час.

Легендарне тріо у 4 сезоні / Скриншот із серіалу

Цікава деталь – плаття Рейчел у 4 сезоні – абсолютно інше. Виявилося, що оригінальну сукню втратили під час знімального хаосу. Тому стилістам довелося шукати вбрання, максимально схоже на перший варіант. Остаточно цього зробити не вдалося – уважні фанати помітили, що сукні Рейчел не схожі.

Весільні вбрання Моніки

4 сезон 20 серія

Вперше весільну сукню розважлива Моніка надягла у 4 сезоні – щоб влаштувати незвичний дівич-вечір з найкращими подругами.

Знайшла вона вишукану сукню з бретельками у весільному салоні, до якого завітала, щоб забрати весільне вбрання Емілі. Дівчина не втрималася та приміряла сукню нареченої (спойлер – і не раз). Саме в цій сукні із завищеною талією Моніка підбадьорювала Рейчел разом із Фібі.

Моніка міряє весільну сукню / Скриншот із серіалу

7 сезон 17 серія

Сукню, яку Моніка приміряла вже для власного весілля, дівчина побачила аж за 3 сезони. Перед весіллям з Чендлером дівчина хотіла, щоб усе було ідеально – і знайшла для себе ідеальну сукню. Шкода, що згодом від неї довелося відмовитися – Моніка повинна була віддати весільну сукню з тендітним корсетом.

Весільна сукня Моніки / Скриншот з серіалу

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7 сезон 24 серія

Хоч Моніка не отримала сукню своєї мрії, та обрала на весілля чудову альтернативу – неймовірну гладку сукню, яка не втратила своєї актуальності й донині.

Моніка на власному весіллі / Скриншот із серіалу

Попри те, що плаття Моніки викликало фурор у глядачів, художниця Дебора МакГвайр вважає це вбрання своїм особистим провалом. Вона, окрім роботи в серіалі, тримала свій весільний салон і шила весільні сукні на замовлення знаменитостей (в тому числі і Лізи Кудроу, яка зіграла Фібі). Дебора мала зробити сукню і для Моніки, але не встигла доробити її до зйомок серії – вбрання придбали в іншому салоні.

Якою в результаті мала б бути сукня дівчини, ніхто так і не дізнався. Проте альтернатива чудово передала характер Моніки та запам’яталась глядачам.

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Сукні Фібі

4 сезон 20 серія

Ексцентрична та унікальна Фібі під час примірок Моніки у весільному салоні також не втрималась та придбала собі свою особисту сукню нареченої – просто так, бо дівчина зовсім не планувала виходити заміж.

Фібі та Моніка у весільних сукнях / Скриншот із серіалу

За сюжетом, Фібі вже була вагітна, тому вона обрала собі вільне вбрання з високою талією. Окрім самої сукні дівчина знайшла пишну фату, у якій і сиділа весь день разом із подругами.

10 сезон 12 серія

Вже коли серіал доходив до логічного завершення, Фібі вийшла заміж насправді – на церемонії дівчина фігурувала у вбранні світло-лавандового кольору з фактурним корсетом.

Весільна сукня Фібі / Скриншот із серіалу

Цю сукню не шила Дебора МакГвайр, як очікувалося – плаття з широкими бретелями та рельєфним драпуванням спідниці купили в магазині. А от пальто, яке Фібі носила до того, як піти до вівтаря, пошила якраз МакГвайр – на її думку, така накидка чудово передавала характер дівчини та підкреслювала її індивідуальність.

Весільна накидка Фібі / Скриншот із серіалу