Серіальні наречені: які весільні сукні вдягали героїні "Друзів"

Культовий серіал полюбився глядачам не тільки за чудові жарти, але і за легендарні аутфіти зіркових друзів. Вбрання Рейчел, Моніки та Фібі досі вважають еталонами стилю. Сьогодні згадаємо чарівні весільні сукні, які героїні встигли приміряти за 10 сезонів "Друзів".

Весільні героїнь не тільки запам’яталися своїми унікальними вбраннями, але і можуть подати цікаві ідеї для стилізації сукні на власне весілля.

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Весільні сукні Рейчел

1 сезон 1 серія

Пам’ятаєте, як у житті нью-йоркських друзів з’явилась харизматична красуня Рейчел? Так, у першій серії "Друзів" дівчина влітає у кафе "Central Perk" у шикарній білій сукні – Рейчел втекла від свого нареченого Баррі та шукала розради.

Рейчел у 1 серії 1 сезону / Скриншот із серіалу

Одразу видно, що вбрання Рейчел – недешеве. Тоді, у 1994 році популярними були весільні сукні з V-вирізом та вишитим ліфом. Сукня героїні одразу натякає, що в Рейчел багаті батьки, які не пошкодували грошей на весілля улюбленої дочки.

Цікаво, що сукню знайшли ледь не в переддень зйомок пілотної серії – вбрання випадково виявила у департаменті костюмів Warner Bros. Художниця серіалу по костюмах Дебора МакГвайр.

4 сезон 20 серія

Під час дівич-вечора Рейчел вдруге вдягла злощасну сукню – зіркові дівчата дуже нетиповим чином "святкували" одруження Росса та його обраниці Емілі. Засмучена Рейчел дістала старе весільне вбрання, а подруги (які не втрималися та придбали собі сукні у весільному салоні), вирішили підтримати її.

Так і з’явився культовий кадр з трьома нареченими, які не збираються виходити заміж, а натомість готують собі попкорн та чудово проводять час.

Легендарне тріо у 4 сезоні / Скриншот із серіалу

Цікава деталь – плаття Рейчел у 4 сезоні – абсолютно інше. Виявилося, що оригінальну сукню втратили під час знімального хаосу. Тому стилістам довелося шукати вбрання, максимально схоже на перший варіант. Остаточно цього зробити не вдалося – уважні фанати помітили, що сукні Рейчел не схожі.

Весільні вбрання Моніки

4 сезон 20 серія

Вперше весільну сукню розважлива Моніка надягла у 4 сезоні – щоб влаштувати незвичний дівич-вечір з найкращими подругами.

Знайшла вона вишукану сукню з бретельками у весільному салоні, до якого завітала, щоб забрати весільне вбрання Емілі. Дівчина не втрималася та приміряла сукню нареченої (спойлер – і не раз). Саме в цій сукні із завищеною талією Моніка підбадьорювала Рейчел разом із Фібі.

Моніка міряє весільну сукню / Скриншот із серіалу

7 сезон 17 серія

Сукню, яку Моніка приміряла вже для власного весілля, дівчина побачила аж за 3 сезони. Перед весіллям з Чендлером дівчина хотіла, щоб усе було ідеально – і знайшла для себе ідеальну сукню. Шкода, що згодом від неї довелося відмовитися – Моніка повинна була віддати весільну сукню з тендітним корсетом.

Весільна сукня Моніки / Скриншот з серіалу

7 сезон 24 серія

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Хоч Моніка не отримала сукню своєї мрії, та обрала на весілля чудову альтернативу – неймовірну гладку сукню, яка не втратила своєї актуальності й донині.

Моніка на власному весіллі / Скриншот із серіалу

Попри те, що плаття Моніки викликало фурор у глядачів, художниця Дебора МакГвайр вважає це вбрання своїм особистим провалом. Вона, окрім роботи в серіалі, тримала свій весільний салон і шила весільні сукні на замовлення знаменитостей (в тому числі і Лізи Кудроу, яка зіграла Фібі). Дебора мала зробити сукню і для Моніки, але не встигла доробити її до зйомок серії – вбрання придбали в іншому салоні.

Якою в результаті мала б бути сукня дівчини, ніхто так і не дізнався. Проте альтернатива чудово передала характер Моніки та запам’яталась глядачам.

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Сукні Фібі

4 сезон 20 серія

Ексцентрична та унікальна Фібі під час примірок Моніки у весільному салоні також не втрималась та придбала собі свою особисту сукню нареченої – просто так, бо дівчина зовсім не планувала виходити заміж.

Фібі та Моніка у весільних сукнях / Скриншот із серіалу

За сюжетом, Фібі вже була вагітна, тому вона обрала собі вільне вбрання з високою талією. Окрім самої сукні дівчина знайшла пишну фату, у якій і сиділа весь день разом із подругами.

10 сезон 12 серія

Вже коли серіал доходив до логічного завершення, Фібі вийшла заміж насправді – на церемонії дівчина фігурувала у вбранні світло-лавандового кольору з фактурним корсетом.

Весільна сукня Фібі / Скриншот із серіалу

Цю сукню не шила Дебора МакГвайр, як очікувалося – плаття з широкими бретелями та рельєфним драпуванням спідниці купили в магазині. А от пальто, яке Фібі носила до того, як піти до вівтаря, пошила якраз МакГвайр – на її думку, така накидка чудово передавала характер дівчини та підкреслювала її індивідуальність.

Весільна накидка Фібі / Скриншот із серіалу