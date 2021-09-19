Серця людей б’ються в унісон, коли вони захоплені однією історією: нове дослідження

Команда міжнародних вчених виявила, що у людей несвідомо синхронізуються тілесні функції, такі як серцебиття та дихання, коли вони переглядають одне і те ж відео чи слухають аудіозапис. Але таке явище відбувається лише за певних факторів.

Водночас науковці наголошують, що їхнє дослідження має попередній характер і потребує доопрацювання. Це важливо для розуміння того, як мозок впливає на наше тіло.

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Коли серця б’ються в унісон

Неврологиня з Інституту мозку в Парижі Полін Перес та її колеги з Міського коледжу Нью-Йорка і Школи психології Бірмінгемського університету у Великій Британії провели серію експериментів, щоб вивчити, яку роль у синхронізації серцевого ритму відіграють свідомість та увага.

Перший експеримент

У першому випадку вони стежили за частотою серцевих скорочень здорових добровольців за допомогою електрокардіограми, коли ті слухали аудіокнигу Жюля Верна "20 000 льє під водою". Дослідники виявили, що у більшості з них частота серцевих скорочень збільшувалася і зменшувалася в одні і ті ж моменти розповіді.



В учасників спостерігали синхронне серцебиття при прослуховуванні аудіокниги / Фото Cell Reports

Другий експеримент

Під час наступного експерименту учасники дивилися короткі навчальні відеоролики. При першому перегляді частота пульсу в усіх була приблизно однаковою. А коли вони дивилися відео вдруге, їх попросили рахувати в голові у зворотному порядку. Це призвело до падіння синхронізації частоти серцевих скорочень, що підтвердило важливість уваги.

Третій експеримент

На наступному етапі учасники слухали короткі дитячі розповіді. Одні мали змогу слухати уважно, інших відволікали різними звуками. Потім усіх просили згадати факти з розповідей. Було помічено зменшення синхронності їх серцебиття і можливості згадувати розповідь. Також вчені зробили висновок, що збереження пам'яті узгоджується зі свідомим сприйняттям, тому наші серця б'ються в такт зі свідомою обробкою оповідання нашим розумом.

Четвертий експеримент

Четвертий експеримент був аналогічний першому, але в ньому брали участь як здорові добровольці, так і пацієнти без свідомості. Як і передбачалося, більшість пацієнтів не змогли синхронізувати частоту серцевих скорочень, за винятком двох. Один з них через певний час повернувся до повної свідомості.

Висновки вчених

Важливим є те, що слухач звертає увагу на дії в історії. Справа не в емоціях, а в тому, щоб бути залученим і уважним, і думати про те, що буде далі. Ваше серце реагує на ці сигнали з мозку,

– говорять дослідники.

Крім змін, викликаних фізичною активністю та іншими чинниками, що провокують стрес, ритми нашого серця весь час змінюються природним чином, кажуть вчені. Це приписують несвідомим процесам, але дослідження показує, що і свідомі процеси теж відіграють певну роль.

Також вчені припускають, що визначальним для синхронності є окремі слова, а також загальний зміст оповідання і емоції. А вирішальне значення має чіткість розповіді. Але для підтвердження цієї теорії потрібно провести ширші дослідження. Порівняння зі скануванням мозку могло б допомогти визначити, чи розповіді справді є причиною синхронності серцевих скорочень.

Усі люди відчувають емоції однаково

Команда фінських вчених виявила, що на фізичному рівні люди відчувають емоції однаково. Іншими словами, незалежно від того чи то страх, ненависть або ж щастя і кохання усі ми переживаємо їх у тих самих частинах нашого тіла. На основі свого дослідження вчені склали тілесну карту емоцій.



Тілесна карта емоцій / Фото pnas