Звісно, простіше придбати новий одяг. Але, якщо не хочеться розставатися з улюбленими речами, то цей спосіб допоможе їх врятувати. Потрібно трішки уяви, а також – голка та нитки.

Цікаво Фестивалі вина: чому це важливо?

"Не знаю, як це вдалося, але я врятувала свій светрик"

Фото reddit So_That

На місці вишивки були білі плями

Фото reddit BeeftheDwarf

Була дірка – став космос

Фото reddit askmeforsoup

"Мої джинси завжди рвуться на цьому місці. Вони мені дуже подобаються, тому я вирішила їх "відремонтувати"

Фото reddit takeko_

Якщо з’явилась дірка на лівому лікті светрика – роби панду!

Фото reddit TheQuilterQueen

Дівчина облилася рожевим лаком для нігтів. Але вона змогла врятувати светрик

Фото reddit OrigamiPineapple

"Кожного разу, коли я вимазую це плаття, то використовую маркери для тканини"

Фото reddit SybarIsPersonal

Який грізний!

Фото reddit two-tons-of-awesome

Красиво!

Фото reddit lnaslzr

Цікаво виглядає!

Фото reddit Rebel_stitches

"Я приховала пляму за допомогою квітів"

Фото reddit midwestUCgal

Як вам таке?

Фото reddit Bydanielpearce

"Щеня зробило дірку, але я її приховала"

Фото reddit caffekona

Ух ти!

Фото reddit fancy-francy

Оригінально!

Фото reddit maelstrorn