Сестра жорстко посварилася з батьками: все через 270-кілограмового брата
Джерело:Reddit
Американка рішуче відмовила батькам у проханні доглядати за братом, в якого серйозні проблеми із зайвою вагою. Сестра стверджує, що він перетворив її життя у "пекло".
Жінка поділилася своєю історією із користувачами розважального порталу Reddit. Вона не впевнена, чи вчинила правильно, тому попросила людей оцінити її вчинок. Ситуація дійсно досить складна.
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Брат ледь не загинув під час народження
Молодший брат Тедді мав серйозні проблеми під час народження: пуповина огорнула його шию, тому він не дихав щонайменше три хвилини. Лікарям таки вдалося його врятувати. Батьки так перелякалися, що з того часу буквально "здували пилинки" з Тедді. Йому пробачали все що завгодно.
"Мені доводилося терпіти витівки, образи, погану поведінку Тедді. Якщо я торкнулася хоча б його волосинки на голові, то мене карали. А Тедді сходило з рук будь-що. Все стало настільки погано, що, коли мені було 15 років, я переїхала з дому, щоб жити з родичами подалі від Тедді", – розповідає жінка.
Зараз сестрі 35 років, а братові – 26. З 18 років Тедді почав дуже сильно "налягати" на їжу. Тому хлопець важить близько 270 кілограмів: він досі живе з батьками, не працює і потребує щоденного догляду. Через це мама й тато не потрапили не весілля дочки, а всі сімейні свята відбуваються у домі батьків.
Зараз Тедді важить близько 270 кілограмів / Фото Unsplash
Нещодавно Тедді потрапив до лікарні
Кілька днів тому брат невдало впав вдома, через що опинився в лікарні. Батьки попросили сестру допомогти з грошима. А також – запропонували, щоб Тедді переїхав до неї додому, бо вона з чоловіком живе у великому особняку. Та й батькам треба було відпочити.Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.
Жінка навідріз відмовилася хоча б якось допомагати братові. Вона вважає, що це взагалі не її проблема. Адже Тедді виріс таким, бо про нього надто піклувалися батьки.
Я сказала мамі, що не буду піклуватися про Тедді ні за яких обставин. Навіть, якби щось сталося з нею чи моїм батьком, мені було б наплювати на свого брата. Він – її проблема (матері, – Life 24). Не моя, – стверджує жінка.
Мама вилаялася по телефону: на її думку, дочка просто "кинула" свою сім’ю. Авторка вже не впевнена, чи правильно вчинила. Утім, користувачі Reddit її підтримали. Їм також шкода брата:
- Батькам потрібна серйозна сімейна терапія, щоб побачити, як їх поведінка веде до смерті сина. Вони не можуть просто допомогти комусь наблизитися до смерті, а потім перекласти проблему на когось іншого.
- Шкода тебе і Тедді. У вас обох невдачі через ваших батьків.
- Що не так з твоїми батьками?
- Твої батьки зробили ведмежу послугу для брата. Вони не підготували його до життя в реальному світі. Тобі не варто приймати свого брата. Мені його шкода, але це не твій тягар. Якщо батьки справді не можуть піклуватися про нього, його варто відвезти у спеціальний заклад, де за ним доглядатимуть.