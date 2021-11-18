Женщина поделилась своей историей с пользователями развлекательного портала Reddit. Она не уверена, поступила ли правильно, поэтому попросила людей оценить ее поступок. Ситуация действительно сложная.

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Брат чуть не погиб во время рождения

Младший брат Тедди имел серьезные проблемы во время рождения: пуповина окутала его шею, поэтому он не дышал примерно три минуты. Врачам удалось его спасти. Родители так испугались, что с тех пор буквально "сдували пылинки" с Тедди. Ему прощали все что угодно.

"Мне приходилось терпеть проделки, обиды, плохое поведение Тедди. Если я коснулась хотя бы его волоска на голове, то меня наказывали. А Тедди все сходило с рук. Все стало настолько плохо, что, когда мне было 15 лет, я переехала из дома, чтобы жить с родственниками подальше от Тедди", – рассказывает женщина.

Сейчас сестре 35 лет, а брату – 26. С 18 лет Тедди начал очень сильно "налегать" на еду. Поэтому парень весит около 270 килограмм: он до сих пор живет с родителями, не работает и нуждается в ежедневном уходе. Поэтому мама и папа не пришли на свадьбу дочери, а все семейные праздники делают в доме родителей.

Сейчас Тедди весит около 270 килограмм / Фото Unsplash

Недавно Тедди попал в больницу

Несколько дней назад брат неудачно упал дома, из-за чего очутился в больнице. Родители попросили сестру помочь с деньгами. А также – предложили, чтобы Тедди переехал к ней домой, потому что она с мужем живет в большом особняке. Да и родителям нужно было отдохнуть.

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Женщина наотрез отказалась хоть как-то помогать брату. Она считает, что это вообще не ее проблема. Ведь Тедди вырос таким, потому что о нем слишком заботились родители.

Я сказала маме, что не буду заботиться о Тедди ни при каких обстоятельствах. Даже если бы что-нибудь случилось с ней или моим отцом, мне было бы наплевать на своего брата. Он – ее проблема (матери – Life 24). Не моя, – утверждает женщина.

Мама выругалась по телефону: по ее мнению, дочь просто "кинула" свою семью. Автор уже не уверена, правильно ли поступила. Впрочем, пользователи Reddit ее поддержали. Но им также жаль и брата: