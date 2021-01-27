Оля Цибульська розповіла, що допомогло їй вийти заміж і бути щасливою мамою: несподіваний вчинок

Оля Цибульська поділилась методом, який свого часу кардинально змінив її життя та дозволив побудувати здорові стосунки у родині.

Джерело: 24 канал

У знаменитої ведучої та співачки Олі Цибульської давно все гаразд з особистим життям: щаслива мама, дружина та жінка, якій вдалось минулого року схуднути на 15 кілограмів та полюбити себе. Про те, як їй це вдалось, вона розповіла у програмі "Ранок з Україною".

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Для чого співачці психолог

Після схуднення на 15 кілограмів зірка зовсім не збирається знову повертатись до старої форми:

Те, як я виглядаю, залежить від того, що я їм. Ну і секс між прийомами їді також допомагає позбавитись від зайвих калорій,

– ділиться співачка

Сьогодні зірка чудово виглядає / Фото @cybulskaya

Проте вона працювала не тільки над своїм тілом. Через свою популярність та сценічний образ у певний момент Олі Цибульській почало здаватись, що артист повинен завжди бути у хорошому гуморі і не дозволяти собі негативних емоцій. Це погано відобразилось на її психологічному стані, проте з допомогою психолога їй вдалось це перебороти:

Моя кукуха ледь не з'їхала…. Мене довго хвилювало, що скажуть люди: я себе постійно порівнювала з іншими композиторами, артистами, жінками. Через це порівняння ти переживаєш тільки стрес. А життя, воно тут і зараз!

– розповідає зірка

Секрет щасливої родини

Сину співачки Нестору вже 6 років і вона намагається робити усе, щоб він був щасливим: цікавитись його захопленнями, завжди відверто з ним розмовляти та виховувати у ньому самостійність, щоб у майбутньому він міг приймати власні рішення, а не нав'язані іншими.

У стосунках матері і сина панує гармонія / Фото @cybulskaya

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Проте для того, щоб сьогодні мати таку чудову родину, Олі Цибульській довелось справлятись зі своїми страхами. У цьому їй допоміг один простий, проте дієвий метод, який вона використала ще у 30 років: спалити свій щоденник з усім негативом.

Я спалила усі думки, які здавались мені дуже глобальними. Зник основний страх: коли у ти шоу-бізнесі, ти не можеш бути щасливою дружиною і мамою. Я це все просто відпустила, і так з'явився Нестор і поруч чоловік, який мені тріпає нерви, а я йому,

– розповідає співачка