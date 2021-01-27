Оля Цибульская рассказала, что помогло ей выйти замуж и быть счастливой мамой: неожиданный метод
Оля Цибульская поделилась методом, который в свое время кардинально изменил ее жизнь и позволил построить здоровые отношения в семье.
Источник: 24 канал
У знаменитой ведущей и певицы Оли Цибульской давно все в порядке с личной жизнью: счастливая мама, жена и женщина, которой удалось в прошлом году похудеть на 15 килограммов и полюбить себя. О том, как ей это удалось, она рассказала в программе "Утро с Украиной".
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Для чего певице психолог
После похудения на 15 килограммов звезда вовсе не собирается снова возвращаться к старой форме:
То, как я выгляжу, зависит от того, что я ем. Ну и секс между приемами еде также помогает избавиться от лишних калорий,
– делится певица
Сегодня звезда прекрасно выглядит / Фото @cybulskaya
Однако она работала не только над своим телом. Из-за своей популярности и сценического образа в определенный момент Оле Цибульской начало казаться, что артист должен всегда быть в хорошем настроении и не позволять себе негативных эмоций. Это плохо отразилось на ее психологическом состоянии, однако с помощью психолога ей это удалось преодолеть:
Моя кукуха чуть не поехала .... Меня долго волновало, что скажут люди: я себя постоянно сравнивала с другими композиторами, артистами, женщинами. Из-за этого сравнения ты переживаешь только стресс. А жизнь, она здесь и сейчас!
– рассказывает звезда
Секрет счастливой семьи
Сын певицы Нестору уже 6 лет и она пытается делать все, чтобы он был счастливым: интересоваться его увлечениями, всегда откровенно с ним разговаривать и воспитывать в нем самостоятельность, чтобы в будущем он мог принимать собственные решения, а не навязанные другими.
В отношениях матери и сына царит гармония / Фото @cybulskaya
Однако для того, чтобы сегодня иметь такую замечательную семью, Оли Цибульской пришлось справляться со своими страхами. В этом ей помог один простой, но действенный метод, который она использовала еще в 30 лет: сжечь свой дневник со всем негативом.
Я сожгла все мысли, которые казались мне очень глобальными. Исчез основной страх: когда в ты шоу-бизнесе, ты не можешь быть счастливой женой и мамой. Я это все просто отпустила, и так появился Нестор и рядом человек, который мне треплет нервы, а я ему,
– рассказывает певица
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