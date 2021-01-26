Нам часто кажется, что мы слишком много жалуемся близким на проблемы в своей жизни. Психолог Алла Клименко считает, что иногда наши жалобы могут свидетельствовать о положительных чертах в характере. Какие именно - читайте в материале.

Источник: страница в инстаграме Аллы Клименко

Конечно, попадаются токсичные люди, которые настолько часто жалуются на начальника, свою вторую половинку, власть и т.д., что их все обходят десятой дорогой: они просто хотят переложить ответственность на другого человека. Однако это вовсе не означает, что любая жалоба делает из вас энергетического вампира. Психолог Алла Клименко рассказывает, почему жаловаться на жизнь – это нормально и какие скрытые желания за этим стоят.

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Вы думаете, что достойны большего

Если вы жалуетесь на плохие условия труда, значит вы точно знаете, что достойны работать в лучших условиях. Жалуясь, вы проявляете самоуважение, ведь понимаете, что вы как профессионал и просто человек заслуживаете лучшей работы, лучших взаимоотношений или отношения к себе. Признавая это, вы делаете первый шаг к счастливой жизни.

Глубоко внутри вы знаете – вы достойны лучшего / Фото Unsplash

Вы знаете, чего хотите

А это – второй шаг. Жалобы в первую очередь показывают, чего вы не хотите иметь, что нужно изменить. Эксперт считает, что за жалобами стоит четкий эталон, желание лучшей жизни, на которую мы пока боимся решиться.

Брать ответственность страшно, потому что надо рисковать; потому что кажется, что нет сил реализовать задуманное; потому что не верим, что наше желание осуществимо. Но это не повод опускать руки,

– говорит психолог

Если вам до сих пор кажется, что вы не знаете, чего хотите – прислушайтесь к тому, на что вы обычно жалуетесь.

Вы в силах это изменить

Люди редко жалуются на какие-то непреодолимые обстоятельства в их жизни. В основном мы жалуемся на то, что вполне можно изменить, однако нам пока это сделать страшно. А это значит, что все то, чего мы желаем, вполне реально осуществить.

И даже если мы не можем изменить обстоятельства, то можем взять ответственность за нашу реакцию на них,

– отмечает психолог

Вот таким хорошим уроком для вас могут стать собственные жалобы, стоит лишь взглянуть на них глубже.