Энергетические вампиры – это не те странные создания, которые боятся света и пьют человеческую кровь. Они действуют значительно хитрее: "высасывают" все ваши эмоции и оставляют ощущение опустошенности и усталости. Хотя и часто делают это совершенно бессознательно. Общение с ними не стоит пускать на самотек, ведь можно серьезно пострадать.

Редакция Life 24 подготовила несколько советов, которые уберегут вас от неожиданных трюков энергетических вампиров.

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Энергетический вампир – кто это?

Есть несколько признаков, по которым можно выяснить, что перед вами энергетический вампир. Эти вещи довольно обобщенные: у кого-то они проявляются больше, у кого-то – меньше.

Как определить энергетического вампира? / Фото Pixabay

Они очень любят жаловаться

Такие люди часто бессознательно "обливают" вас сплошным негативом. Они часами могут жаловаться на все в мире. Плохой муж, ужасные дела на работе, проблемы-проблемы-проблемы. Как только вы попробуете помочь им – готовьтесь к повторной "бомбардировке".

Конфликты-конфликты-конфликты

Провокации, сплетни, недомолвки – это все то, что любят энергетические вампиры. Они просто маэстро в тех моментах, когда нужно вывести человека из себя. Чужие эмоции – отличный способ расслабиться для них.​

От энергетического вампира часто просто "пухнет" голова / Фото Pixabay

Интересуются чужой жизнью

Энергетический вампир даст множество советов на разные темы: как правильно жить, как воспитывать детей, куда пойти на работу, когда выйти замуж и тому подобное. Их не просят – а они все равно лезут в ваши дела.

Как защититься от таких людей?

Сведите контакты к минимуму

Это самый простой вариант. Не хотите чувствовать эмоциональное опустошение – не общайтесь с такими людьми. Если это невозможно, то старайтесь как можно меньше проводить времени с энергетическим вампиром.

Лучше просто не общаться с такими людьми / Фото Pixabay

Перестаньте их жалеть

Вы перестанете быть интересным человеком для энергетического вампира, если прекратите их жалеть. Можете дать незначительный совет, как решить проблему. Если вас не услышали – просто переведите разговор в другое русло. Держите энергетического вампира в своеобразной клетке. Он тогда не сможет играть в свои "игры".

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Используйте технику визуализации

Если разговора не избежать – ничего страшного. Представьте этого человека в максимально абсурдной ситуации. К примеру, пусть он будет в нижнем белье в забитой утренней маршрутке. Это даст заряд позитива, который будет отражать все негативное влияние энергетического вампира.

Представить токсического человека в абсурдной ситуации – прекрасная идея / Фото Pixabay

Будьте честными

Скажите честно, что вы не можете терпеть всю волну негатива, которая на вас "выливается". Это может оскорбить человека. Но он получит возможность задуматься над своим поведением. Ведь часто энергетические вампиры просто не осознают, чем занимаются.

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Избавьтесь от негативной энергии

Если энергетический вампир таки смог полакомиться вашими эмоциями – не замыкайтесь в себе. Лучше сразу избавиться от негативной энергии: сходите в душ, примите ванну, купите сладости или другую приятную мелочь. Побалуйте себя чем-то, чтобы улучшить эмоциональное состояние.