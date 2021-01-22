Енергетичні вампіри – це не ті дивні створіння, які бояться світла та п'ють людську кров. Вони діють значно хитріше: "висмоктують" всі ваші емоції і залишають відчуття спустошеності та втоми. Хоч і часто роблять це абсолютно несвідомо. Спілкування з ними не варто пускати на самоплив, адже можна серйозно постраждати.

Редакція Life 24 підготувала кілька порад, які вбережуть вас від несподіваних трюків енергетичних вампірів.

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Енергетичний вампір – хто це?

Є кілька ознак, за якими можна з’ясувати, що перед вами енергетичний вампір. Ці речі досить узагальнені: в когось вони проявляються більше, в когось – менше.

Як визначити енергетичного вампіра? / Фото Pixabay

Вони дуже люблять скаржитися

Такі люди часто несвідомо закидають вас суцільним негативом. Вони годинами можуть скаржитися на все у світі. Поганий чоловік, жахливі справи на роботі, проблеми-проблеми-проблеми. Як тільки ви спробуєте допомогти їм – готуйтеся до повторного "бомбардування".

Конфлікти-конфлікти-конфлікти

Провокації, плітки, недомовки – це все те, що обожнюють енергетичні вампіри. Вони просто маестро в тих моментах, коли потрібно вивести людину із себе. Чужі емоції – чудовий спосіб розслабитися для них.

Від енергетичного вампіра часто просто "пухне" голова / Фото Pixabay

Цікавляться чужим життям

Енергетичний вампір дасть безліч порад на різні теми: як правильно жити, як виховувати дітей, куди піти на роботу, коли вийти заміж тощо. Їх не просять – а вони все одно лізуть у ваші справи.

Як захиститися від таких людей?

Зведіть контакти до мінімуму

Це найпростіший варіант. Не хочете відчувати емоційне спустошення – не спілкуйтеся з такими людьми. Якщо це неможливо зробити, то намагайтеся якнайменше проводити часу з енергетичним вампіром.

Краще просто не спілкуватися з такими людьми / Фото Pixabay

Перестаньте їх шкодувати

Ви перестанете бути цікавою людиною для енергетичного вампіра, якщо припините їх шкодувати. Можете дати незначну пораду, як вирішити проблему. Якщо вас не почули – просто переведіть розмову в інше русло. Тримайте енергетичного вампіра у своєрідній клітці. Він тоді не зможе бавитися у свої "ігри".

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Використайте техніку візуалізації

Якщо розмови не уникнути – нічого страшного. Уявіть цю людину в максимально абсурдній ситуації. До прикладу, нехай вона буде у спідній білизні у забитій ранковій маршрутці. Це дасть заряд позитиву, який відбиватиме весь негативний вплив енергетичного вампіра.

Уявити токсичну людину в абсурдній ситуації – прекрасна ідея / Фото Pixabay

Будьте чесними

Скажіть напряму, що ви не можете терпіти всю хвилю негативу, яка на вас "виливається". Це може образити людину. Але вона отримає змогу задуматися над своєю поведінкою. Адже часто енергетичні вампіри просто не усвідомлюють, чим займаються.

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Позбудьтеся негативної енергії

Якщо енергетичний вампір таки зміг поласувати вашими емоціями – не замикайтеся в собі. Краще одразу позбутися негативної енергії: сходіть в душ, прийміть ванну або купіть солодощі чи іншу приємну дрібничку. Потіште себе чимось, щоб покращити емоційний стан.