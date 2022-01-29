Що подарувати друзям, які очікують дитину: найкращі ідеї

Погодьтеся, надзвичайно приємно не лише отримувати подарунки, а й дарувати. Однак важливо чітко розуміти й враховувати вподобання, аби людина залишилася задоволеною. Так, чимало складнощів викликає питання про те, що ж дарувати новоспеченим батькам малюків.

Журналістка Радіо НВ, ведуча подкасту "Лєро, коли внуки?", Валерія Широкова поділилася власним переліком найкращих ідей. Що найкраще дарувати майбутнім батькам, а чого точно варто уникати – читайте у матеріалі.

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Інколи бажання догодити закінчується повним розчаруванням. Як то кажуть: "Хотіли як краще, а вийшло – як завжди". Перш за все, запитайте у батьків про наявність "вішлиста". Це найкращий спосіб не повторитися та догодити з подарунком. "Припустимо, батьки вирішили взяти в подарунок від держави бебі-бокс, відповідно їм не потрібно дарувати нічого з того, що й так буде в подарунку від держави", – каже журналістка. Натомість ви зможете обрати на подарунок саме те, чого не вистачає.

Старайтеся уникати таких подарунків

Безумовно, є безліч речей, здатних спростити життя батькам, яке перевернулося з ніг на голову. Однак чи корисно те чи інше – питання спірне. Бортики в дитяче ліжечко, ковдри та подушки для новонароджених, надувні кола навколо шиї для купання у ванній – усі ці товари педіатри не рекомендують використовувати для немовлят. Ще один сумнівний варіант – дитяче ліжечко. Так, один з найактуальніших предметів для новоспечених батьків, але нерідко діти відмовляються там спати. Саме тому краще не поспішати, а у разі потреби скористатися орендою.

Найкращі ідеї подарунків для майбутніх батьків

Журналістка запропонувала декілька варіантів корисних подарунків. Проте все одно варто порадитися з отримувачем:

Сертифікат у магазин дорогої відновлювальної білизни

Спеціальні допоміжні інструменти можуть значно допомогти жінці повернутися у форму після пологів. "Щаслива мама – щаслива дитина. Тому ставлю першим пунктом. Декілька подруг хвалили бандажі для підтяжки живота", – зауважила ведуча.

Милі дрібниці

Це можуть бути свадлерси або європелюшки – мішечки на блискавці, в які можна застебнути дитину, щоб вона не розбудила себе рухом власної руки. У них дитина вільно рухається і водночас не розмахує руками.

Рушники для купання новонародженого

​Гарних та якісних рушників багато не буває. Крім того, ви можете замовити вишивку з ініціалами малюка. Батьки точно будуть зворушені.

Ергорюкзак

Мама зможе "вчепити" на себе дитину і застосовувати обидві руки для вирішення буденних справ. "В основному радять вибирати 0+, який підтримує голову. З чим згодні педіатри. Але не кенгуру. Кенгуру вважають "злом". У цій категорії ще є слінг, але до слінгу потрібно розробити навички, як його зав'язувати, що дано не всім", – наголошує Валерія.

Кокон

Безсумнівний лідер товарів для малюків, адже це зручно та мобільно. Малюк доволі швидко засинаю та почувається комфортно. Однак є певні застереження. Наприклад, ВООЗ не рекомендує використовувати кокон, адже дитина має спати лише на твердому, рівному та без бортів.

Ванна на підставці

Цей пункт також вимагає узгодження з отримувачем. Річ у тім, що вартість товару доволі висока, проте термін використання – надкороткий.

Пеленатор

Корисна річ для більшості батьків, адже його можна закріпити на ліжечку або де інде й проводити необхідні маніпуляції з дитиною.

Насамкінець, Валерія поділилася безпрограшною ідеєю – абонемент у кав'ярню біля будинку батьків. "Щодня прогулянка з візком. Ти не спав, не їв, злий. Вийшов, взяв каву з круассаном і згадав, що твій друг подарував тобі найкращий момент дня", – каже вона.

Серед інших бажаних подарунків зустрічаються також памперси. Врахуйте те, що найкраще запитати вагу дитини, аби вгадати з розміром. Непоганим варіантом є й консультація хорошого спеціаліста з грудного вигодовування, адже це не інстинкт, а навичка, тому порада спеціаліста ніколи не буде зайвою.