Оригінально та зі смаком: 10 ідей, що подарувати колегам чи друзям на День Миколая

В Україні 19 грудня відзначають День святого Миколая. Це зимове свято з особливим трепетом чекають як дорослі, так і малеча, адже всі хочуть отримати свій сюрприз. Що ж непопосового подарувати колезі чи другу на День Миколая?

Ми підготували для вас добірку ідей, в якій можна знайти подарунок на будь-який смак чи гаманець. Сюрпризи до Дня Миколая, які запам'ятаються на все життя, або ж практичні речі, які ваш друг чи колега будуть використовувати не один рік? Вибір за вами.

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Ідеї для подарунків до Дня святого Миколая

Тематична фотосесія

Подарувати друзям чи колегам чудові емоції – це найкраща ідея. Атмосферні світлини будуть ще довго викликати у них усмішку, а спогади про професійну зйомку залишаться надовго. Ви можете обрати тематичну різдвяну фотосесію у студії, або ж просто неба з гарним зимовим фоном.

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Фотосесія – найкращий спогад / Фото Unsplash

Квитки на концерт

Якщо ви точно знаєте, яких виконавців полюбляє ваш друг, можете сміливо відкривати афішу концертів і обирати квиточки. Підготовка такого подарунку не вимагає сильних зусиль та не займе багато часу.

Бездротовий зарядний пристрій



Бездротова зарядка – гарна ідея для подарунка / Фото Unsplash

Бездротова зарядка схожа на сучасну технологічну магію, яку ви можете подарувати колезі або другу. Такий новий гаджет точно стане у пригоді та змусить забути про зайві кабелі, які завжди ламаються.

Ручний спінювач молока

Спінювач молока – найкращий гаджет для кожного кавомана. Та навіть якщо ваш колега чи друг не є любителем кави, тоді спінювач допомагатиме готувати запашне какао. Погодьтесь, у зимову пору року так затишно насолоджуватись цим напоєм вдома.



Готувати какао вдома стане зручніше зі спінювачем молока / Фото Unsplash

Набір сумок-шоперів

Цей подарунок буде особливо актуальним, адже з 10 грудня магазини припинили розповсюджувати безкоштовні поліетиленові пакети. Якщо ваш знайомий дбає про екологію – сумка-шопер, багаторазові трубочки для напоїв або ж спонжі для зняття макіяжу стануть чудовими подарунками.

Сертифікат на масаж

Кінець року – це для багатьох стресовий період з величезним списком справ. У такому вирі подій іноді складно подбати про себе та якісний відпочинок. Проте ви можете зробити це замість вашого друга. Подарунковий сертифікат на масаж допоможе розслабитись, відпочити і на трошки забути про справи та проблеми.



Сертифікат на масаж / Фото Unsplash

Настільна гра

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Якщо ваш колега дуже компанійський, цікава настільна гра точно стане йому у пригоді. На прилавках магазинів ви зможете знайти подарунок на будь-який смак, вік та бюджет.



Настільна гра для великої компанії / Фото Unsplash

Набір ароматних чаїв

Якщо у вас обмежений бюджет, зверніть увагу на комплекти з натуральними чаями. Такий подарунок точно сподобається колезі чи другу, адже, здається, всі полюбляють посмакувати цей гарячий напій.

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Мінізволожувач для повітря

У зимовий сезон особливо актуальним буде такий гаджет, адже так важливо додати трохи вологи у сухе тепле повітря. Тож зволожувач – універсальний та практичний подарунок, який підійде для всіх.



Зволожувач повітря / Фото Unsplash

Окуляри для роботи за комп'ютером



Подбайте про зір друга / Фото Unsplash

Щодня ми всі проводимо багато часу за комп'ютером та телефоном. Аби вберегти зір від небажаного негативного впливу, можете подарувати другу або колезі окуляри для роботи за екраном. Така турбота точно не буде зайвою.

Веселих свят і цікавих подарунків!