Новий рік так чи інакше стає свіжим подихом в житті кожного, тож варто завчасно налаштуватись на зміни. Пропонуємо добірку книг, що надихають до дій та розвитку.

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Книги для вдалого початку року

"Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас" Роберт Сапольскі



Ця книга розкаже все про емоції / Фото Наш формат

Бестселер New York Times, який безперечно вартий уваги. Книга допоможе розібратися, які типи поведінки характерні людям в різних обставинах: це може бути агресія чи відчуття конкуренції, або навпаки любов чи повага. Що змінити в собі та чого очікувати від оточуючих? Що ми знаємо про мозок, гени, культурний вплив, еволюційні зміни? Роберт Сапольскі розкриває ці питання з точки зору біології. Його погляди можуть навчити співпраці, прояві симпатії,, емпатії й альтруїзму. Автор спирається на наукові дослідження та додає гумористичного тону, що робить книгу цікавою і кумедною.

"Пригадую комікс, у якому один учений у білому халаті звертається до другого: "Знаєш, як буває, коли розмовляєш по телефону, і твій співрозмовник уже хоче повісити трубку, але не озвучує цього й натомість каже: "Тобі вже, мабуть, пора йти", – наче це ти хочеш кинути слухавку, тоді як насправді це він?". Так от, здається, я знайшов ген, який за це відповідає".

"Радість руху. Як фізична активність додає впевненості, зближує людей і робить їх щасливішими" Келлі Макґоніґа



Як полюбити спорт і себе / Фото Наш формат

Келлі Макґоніґал – психологиня і тренерка з 20-річним стажем. Вона запевняє, що фізична активність змінює настрій та рятує від депресії. Скільки разів ви починали бігати чи працювати над розтяжкою, а потім закидали все після кількох вправ. На перший погляд може здаватися, що тренування – це складна робота, але книга змінить цю думку. Ейфорія від навантажень, дружба в команді активних людей, корисна залежність від спорту – все це приносить задоволення, якщо бути вмотивованим до цього. Тож книга "Радість руху" може стати тим самим поштовхом для покращення власного тіла і духу.

"Рух пов'язаний із найбільш базовими людськими радощами, які охоплюють самовираження, соціальні зв'язки, майстерність. Під час активності ми дістаємо доступ до вродженого відчуття задоволення: від тієї насолоди, коли рухаєшся в один ритм із музикою, до трепету від того, коли робиш швидкі, граційні, сильні рухи. Рух здатен задовольнити і ключові людські потреби, наприклад, бажання єднатися з природою чи бути частиною чогось більшого за себе".

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"Без зусиль. Досягайте важливого легше" Ґреґ Маккеон



Як досягти цілей без зайвих зусиль / Фото Грег

Коли бракує енергії і сил на прості, але важливіші речі, треба вчитись діяти без зусиль. Банально, але ефективно на думку Ґреґа Маккеона, який відчував себе на межі вигорання і знайшов вихід. Хтось думає, що для мегауспіху треба робити щось надскладне, а хтось може досягти цілі з простою стратегією. Тож як працювати так, щоб не викладатись на повну? Якщо займатися спортом, то результат буде помітний згодом. Але є справи, які приносять насолоду відразу, наприклад, послухати аудіокнигу чи розслабитись в джакузі. То чому б не поєднати приємне з корисною справою? Автор книги вчить, як це робити і досягати мети без надмірних зусиль.

"Якщо поставити в пріоритет найважливіше, то в житті лишиться місце не лише для нього, а й для решти справ. Але зробіть навпаки – і ви встигнете виконати менш значуще, а для важливого вже не буде простору".

"Початківці. Чому вчитися нового ніколи не пізно" Том Вандербільт



Як легко пройти шлях від початківця до професіонала / Фото Na chasi

Майстрами не народжуються, і всі ми є в чомусь початківцями. Тож як почуватися впевненим, коли вчиш щось нове? Том Вандербільт випробував це на собі, коли з нуля разом з донькою вчився добре грати в шахи, співати, займатися серфінгом, малювати та жонглювати. І це все цілком реально, якщо відкинути упередження, що з віком людина втрачає здібності опанувати щось нове. Автор підкаже, як навчитися не уникати напружених ситуацій, а проживати їх. Варто йти назустріч новим знанням, навичкам, вмінням без страху. Це як вчитися їздити на дитячому велосипеді без коліс-стабілізаторів. Падіння можливі, але винагорода не змусить вас чекати. Знайомство з чимось новим стимулює мозок "бути в формі", надихає на нові творчі вчинки і, можливо, знайомство з самим собою.

"Коли ви пірнаєте в опанування якогось виду мистецтва чи навички, вам здається, що навколишній світ новий і сповнений безмежних горизонтів. Кожен день рясніє новими відкриттями, поки ви з осторогою робите перші кроки, поволі розширюючи межі пізнання. Ви припускаєтеся помилок, але навіть вони надихають, адже таких помилок ви ще не припускалися".

До теми 5 книжок, які варто подарувати на Новий рік

"Фітнес для душі. 5 тижнів до щасливого життя" Зої Астон



Як легко ввести спорт у життя / Фото Na chasi

Фітнесу потребує не тільки тіло, але й душа. Чіткість в думках, спокійне й виважене мислення, психологічна рівновага – все це потребує щоденної роботи з мозком, який є центром нашого емоційного стану. Психотерапевт Зої Астон пропонує 5-тижневий план для тренування ментального здоров'я. Щотижневі тренування допоможуть усвідомити та пропрацювати психологічний багаж, що збирався за спиною протягом багатьох років. Також книга спонукає до фізичної активності та має планер, який допоможе слідкувати за прогресом.

"Інші люди влаштовані не так, як ми, і це поширена причина розчарування. Це привід для багатьох непорозумінь, порушення особистих кордонів у стосунках. Саме тому під час психотерапії фахівець вчить вас зважати на себе й свої мисленнєві шаблони. Навчившись управляти власним мисленням, ми зможемо перебувати серед людей, не сподіваючись, що вони читатимуть наші думки".