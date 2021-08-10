Що робити, якщо підозрюєте партнера у зраді: поради від експерта

Британський психотерапевт розповів про три кроки, які варто зробити, якщо ви підозрюєте партнера у зраді. Це може бути складно. Але вони допоможуть зберегти стосунки.

Від зради, на жаль, не застрахований ніхто. Це може бути як цілком свідома дія, так і прикра одноразова помилка – в житті всяке трапляється.

Цікаво Супергерої українського вина: Євгенія Ніколайчук

На думку британського психотерапевта Ніка Вілкі, пара може пройти навіть настільки складне випробування. Але тут потрібно бути спокійним та виваженим. Та що робити, коли ви підозрюєте партнера у зраді, але не знаєте, як це вияснити? Однозначно потрібно говорити: ось три поради від Ніка Вілкі.

Ніл Вілкі (зліва) / Фото фейсбук Neil Wilkie

Перший крок – налаштуйтесь на діалог із партнером

Ви запідозрили другу половинку у зраді? Нічого не вигадуйте і завчасно не робіть висновки. Спробуйте вияснити ситуацію. Але! Не кидайтеся одразу на партнера. Можливо, він нікуди й не ходив? Краще просто висловити йому свої думки та емоції. Та в жодному разі не приховуйте їх.

Якщо ви будете приховувати свої відчуття, то недовіра до партнера лише збільшиться. Ви будете концентруватися на поганому, а надалі це просто знищить все, що ви будували разом, – розповів пан Вілкі.

Другий крок – піймайте момент

Тут все досить просто, але логічно. Говорити про свої підозри варто тоді, коли обоє партнери спокійні та готові до діалогу. Якщо хтось роздратований – це не найкращий момент.

Третій крок – розмова

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в

Це складно, але не потрібно перетворювати це на сварку чи агресивне вияснення стосунків. Хороша ідея – спланувати, що ви будете говорити.

Не приховуйте свої відчуття / Фото Unsplash

Не тисніть на партнера. Акцентуйте на ваших переживаннях. Можете сказати: "Мені недобре через те, що я думаю, що ти мені зраджуєш". Дивіться після цього на відповіді і вірте своїй інтуїції. Вона допоможе вам здогадатися, чи партнер бреше, – вважає психотерапевт.

Якщо партнер таки зрадив – це дійсно складно. Але навіть й у такій ситуації можна врятувати стосунки. Психотерапевт пропонує вияснити за допомогою легенької вправи, в чому була причина цього кроку.

Нічого собі Сім’я купила затишний будинок із "сюрпризом": там знайшли 450 тисяч бджіл

Потрібно взяти листочок паперу та оцінити стосунки до зради від 1 до 10 балів (обов’язково згадайте ті речі, які вам не подобалися). Згодом обмінюєтеся листочками та все обговорюєте.

Я вважаю, що ви маєте зрозуміти причини, через які партнер вам зрадив. Спитайтеся у нього про це прямо. Знаю, це важко. Але я також бачив людей, які завдяки цьому змогли зберегти та побудувати щасливі стосунки, – говорить психотерапевт.

На його думку, будь-які негаразди у сім’ї можна вирішити за допомогою щирого та відвертого діалогу. Але обоє мають бути зацікавлені в тому, щоб вирішити проблему.