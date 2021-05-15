Що робити, якщо важко прийняти рішення: проста техніка від психологині

У кожного траплялась ситуація, коли так важко зробити вибір між кількома варіантами розвитку подій. Звільнятись з роботи чи ні? Переїжджати в інше місто чи залишитись у своєму? Спробуйте цю просту вправу, щоб подивитись на ситуацію з іншого боку і нарешті зробити важливий вибір.

Психологиня Софія Влох поділилась з читачами простою технікою прийняття рішень під назвою "Квадрат Декарта", яка не займе у вас багато часу, проте вважається однією найефективніших. Відповівши для себе всього на кілька питань, ви внесете ясність у ситуацію та подивитесь на неї під іншим кутом. Зробити вибір стане багато простіше.

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Суть техніки

Проблема у тому, що ми часто зациклюємось лише на 2 варіантах і заганяємо себе цим у глухий кут, зазначає психологиня. Техніка "Квадрат Декарта" полягає в тому, що вам потрібно розглянути ситуацію з різних сторін, поставивши собі 4 запитання. Постарайтесь відповідати якомога більш об'єктивно та чесно.

1. Що буде, якщо це відбудеться

Знайдіть плюси від того, що ви, до прикладу, переїдете в інше місто. Що зміниться, що позитивного це вам дасть, які можливості перед вами відкриваються. Це і є ваша мотивація, те, заради чого ви готові це рішення прийняти.

2. Що буде, якщо це НЕ відбудеться

Ви продовжуєте жити у своєму місті й залишаєте все як є. Тут ви повинні записати позитивні сторони вашого становища зараз. Чому ви тримаєтесь за це місто, що воно вам дає, яких неприємних чи складних речей ви уникнете, якщо залишитесь тут тощо.

Запишіть відповіді на питання за "Квадратом Декарта" / Фото Pexels

3. Чого НЕ буде, якщо це відбудеться

Тут ви повинні знайти негативні сторони прийняття рішення. Що у тому місті поганого, що вам доведеться такого неприємного зробити для переїзду, чим пожертвувати.

Простіше кажучи, відповіді на третє питання будуть представляти собою ту ціну, яку ви повинні будете заплатити за реалізацію прийнятого рішення,

– каже Софія Влох

4. Чого НЕ буде, якщо це не відбудеться

Наостанок ви повинні подумати, від чого ви відмовляєтесь. Що хорошого так і залишиться нездійсненним, якщо ви не приймете це рішення. Про що ви не дізнаєтесь, який новий досвід ви не переживете у тому місті, які можливості так і залишаться мрією."З цим питанням будьте уважні, тому що мозок захоче проігнорувати подвійне заперечення", – застерігає психологиня.

Чому ця техніка працює

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За допомогою "Квадрата Декарта" ви можете побачити реальні наслідки прийняття того чи іншого рішення. Психологиня зазначає, що використовувати цю методику можна не лише для дилем у професійному, але й в особистому житті. Проте варто пам'ятати про деякі моменти:

Важливо всі свої відповіді саме записувати, а не відповідати подумки, тому що ви можете просто заплутатися у своїх відповідях. Тому, обов’язково використовуйте листок і ручку, можна навіть роздрукувати Квадрат у великому форматі, і відповідати на кожне із запитань у відповідному секторі,

– радить експертка