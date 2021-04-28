Що станеться, якщо ви часто будете спати голим: пояснюють вчені

Група вчених вирішила дослідити, що варто одягати перед сном, щоб найкраще виспатися. Якщо ви любите спати без одягу – це дуже-дуже добре!

Це питання досліджували експерти з компанії TheDozyOwl, яка допомагає боротися із безсонням. Команда зробила невелике дослідження за участі 2680 добровольців. Вони упродовж місяця фіксували фази свого сну за допомогою спеціальних пристроїв.

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Як пояснюють експерти, наш сон складається із швидкої та повільної фази, які постійно чергуються між собою. Швидка фаза має становити не менше 23% від усього спання. Це – один із найважливіших етапів, адже в цей період починають працювати ділянки мозку, які відповідають за навчання та пам’ять.

В чому найкраще засинати / Фото Unsplash

Які результати дослідження

Насамперед вчені виявили, що спати голяка – це справді хороша ідея. Фаза швидкого сну у чоловіків, які засинали без одягу, становила 27% від загальної кількості. У жінок – 26%.

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Також досить ефективним є поєднання футболки та невеликих шортів: чоловіки – 25%, жінки – 27%. Або ж легенької піжами, але з тими ж шортами чи трусами: хлопці – 27%, дівчата – 24%.

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З іншого боку, варто уникати комбінації футболки та довгих штанів. В такому одязі фаза швидкого сну триває значно менше часу: чоловіки – 17%, жінки – 18%. Також експерти не радять засинати в халаті, адже вони теж негативно впливають на швидку фазу сну (18% та 20%).