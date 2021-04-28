Группа ученых решила исследовать, что стоит одевать перед сном, чтобы лучше выспаться. Если вы любите спать без одежды – это очень-очень хорошо!

Этот вопрос исследовали эксперты из компании TheDozyOwl, которая помогает бороться с бессонницей. Команда сделала небольшое исследование с участием 2680 добровольцев. Они в течение месяца фиксировали фазы своего сна с помощью специальных устройств.

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Как объясняют эксперты, наш сон состоит из быстрой и медленной фазы, которые постоянно чередуются между собой. Быстрая фаза должна составлять не менее 23% от всего сна. Это – один из важнейших этапов, ведь в этот период начинают работать участки мозга, которые отвечают за обучение и память.

В чем лучше всего засыпать / Фото Unsplash

Какие результаты исследования

Прежде всего ученые обнаружили, что спать голышом – это действительно хорошая идея. Фаза быстрого сна у мужчин, которые засыпали без одежды, составила 27% от общего количества. У женщин – 26%.

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Также достаточно эффективным является сочетание футболки и небольших шорт: мужчины – 25%, женщины – 27%. Или легенькой пижамы, но с теми же шортиками или трусиками: парни – 27%, девушки – 24%.

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С другой стороны, следует избегать комбинации футболки и длинных штанов. В такой одежде фаза быстрого сна длится гораздо меньше времени: мужчины – 17%, женщины – 18%. Также эксперты не советуют засыпать в халате, ведь они негативно влияют на быструю фазу сна (18% и 20%).