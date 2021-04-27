Молодая британка имела настолько большой животик, что ожидала двойню. Но это был один гигантский малыш, который поразил всех своими размерами.

21-летняя Лея Сэндс до конца беременности не понимала, кто же "поселился" в ее животике. За 9 месяцев он стал настолько большим, что были подозрения о двойне.

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В какой-то момент я начала подозревать, что у меня двойня. Даже на УЗИ не удалось полностью увидеть всю картину. Но гинеколог сказал, что это, скорее всего, один ребенок, – рассказывает женщина.

Когда акушеры впервые увидели животик девушки, то сразу рекомендовали делать ей кесарево сечение. Плод был настолько большим, что Леи было бы очень трудно родить его обычным способом.

Врачи не ошиблись, ведь на свет вышел настоящий гигант! Мальчик весил аж 5 с половиной килограммов. Хотя обычно новорожденные имеют от 2,9 до 3,9 килограмма.

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Медсестры говорили, что они никогда не видели столь большого мальчика. Сразу после рождения его одевали в одежду для трехмесячных детей.

Сейчас Бобби всего лишь 7 месяцев, но он до сих пор выглядит не на свой возраст. Незнакомцы постоянно думают, что малыш значительно старше.

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"Меня часто спрашивают, сколько лет моему ребенку. И мне приходится все время объяснять, что ему нет и года. Люди очень удивляются", – говорит Лея.

Хотя Бобби выглядит настоящим гигантом, он абсолютно здоров и очень красив!